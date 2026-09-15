Rubano l’ambulanza a Sestriere e vanno a sbattere: il mezzo è gravemente danneggiato

SESTRIERE – Ancora presa di mira la Croce Verde di Villastellone. Dopo che il mese scorso i ladri avevano rubato un defibrillatore da un’ambulanza parcheggiata davanti alla sede di via Porpora 42, ieri i malviventi hanno rubato direttamente un mezzo ambulanza dalla sede dell’associazione a Sestriere (TO), in tarda serata. Il veicolo era a disposizione dei soccorritori per eventuali interventi.

Il sistema satellitare di bordo ha documentato lo spostamento prima verso Claviere, e poi verso Cesana Torinese. Qui, lungo la statale 24 del Monginevro, i malviventi sono incappati in uno scontro stradale.

Non appena si sono accorti del furto, gli operatori della Croce Verde hanno avvisato i carabinieri. I militari sono arrivati sul luogo dell’incidente, ma i malviventi erano già fuggiti.

Il mezzo, che ha riportato danni strutturali a causa dello schianto, è ora fuori servizio. Per fortuna, la presenza di un veicolo supplementare ha permesso di garantire la continuità dei soccorsi, senza interruzioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese