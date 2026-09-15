CronacaTorino
Rubano l’ambulanza a Sestriere e vanno a sbattere: il mezzo è gravemente danneggiato
Ancora un furto subito dalla Croce Verde di Villastellone. I malviventi alla guida si sono spostati fino al Monginevro, dove hanno avuto un incidente
SESTRIERE – Ancora presa di mira la Croce Verde di Villastellone. Dopo che il mese scorso i ladri avevano rubato un defibrillatore da un’ambulanza parcheggiata davanti alla sede di via Porpora 42, ieri i malviventi hanno rubato direttamente un mezzo ambulanza dalla sede dell’associazione a Sestriere (TO), in tarda serata. Il veicolo era a disposizione dei soccorritori per eventuali interventi.
Il sistema satellitare di bordo ha documentato lo spostamento prima verso Claviere, e poi verso Cesana Torinese. Qui, lungo la statale 24 del Monginevro, i malviventi sono incappati in uno scontro stradale.
Non appena si sono accorti del furto, gli operatori della Croce Verde hanno avvisato i carabinieri. I militari sono arrivati sul luogo dell’incidente, ma i malviventi erano già fuggiti.
Il mezzo, che ha riportato danni strutturali a causa dello schianto, è ora fuori servizio. Per fortuna, la presenza di un veicolo supplementare ha permesso di garantire la continuità dei soccorsi, senza interruzioni.
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