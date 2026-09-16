Addio all’avvocato Antonio Sartoris, storico protagonista della cultura cittadina cuneese

CUNEO – Si è spento all’età di 95 anni l’avvocato Antonio Sartoris, figura di riferimento dell’avvocatura cuneese e protagonista instancabile della vita culturale della città. Nato nel 1930, Sartoris aveva assunto la guida dello studio legale di famiglia nel 1959; tra i casi più noti seguiti nella sua lunga carriera da civilista spicca la vicenda giudiziaria di Serena Cruz, al centro del dibattito nazionale sulle adozioni internazionali negli anni Ottanta.

Accanto all’attività forense, negli anni Settanta era presidente della Pro Cuneo, associazione attraverso cui promosse manifestazioni di rilievo come la tappa del Cantagiro e pose le basi per la fiera commerciale cittadina. Negli ultimi decenni si era dedicato all’arte e alla musica con la Fondazione Casa Delfino, promuovendo la collocazione in corso Nizza della celebre scultura Ulisse il pensatore di Gaetano Usciatta, divenuta dal 2010 uno dei simboli urbani più riconoscibili del capoluogo della Granda.

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