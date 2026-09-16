Torino, trovato il cadavere decomposto di un uomo nel cortile condominiale: sarà eseguita l’autopsia

TORINO – Macabro ritrovamento nella tarda mattinata di oggi in un condominio di via Fàa di Bruno a Torino. Nel cortile interno del caseggiato è stato rinvenuto il cadavere decomposto di un uomo, dall’età apparente di circa quarant’anni.

Nessuno tra i residenti dello stabile si era accorto della presenza del corpo prima del drammatico ritrovamento.

I primi accertamenti svolti dal medico legale intervenuto sul posto indicano che il decesso risalirebbe a circa due giorni fa. Lo stato di decomposizione della salma sarebbe stato fortemente accelerato dalle alte temperature che stanno interessando la città in questo periodo.

Indagini in corso

Dai primi esami esterni effettuati sul corpo non sono emersi evidenti segni di violenza. Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia di Stato, incaricata di chiarire la dinamica dei fatti e le cause del decesso. Per fare piena luce sull’accaduto, la Procura della Repubblica ha già disposto l’autopsia sulla salma.

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