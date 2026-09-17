Ad Alessandria il 58° Concorso di chitarra classica “Pittaluga”: nel programma molti appuntamenti aperti al pubblico

ALESSANDRIA – Torna il tradizionale appuntamento con la grande musica internazionale ad Alessandria. Il 58° Concorso Internazionale “Michele Pittaluga” vedrà come sempre l’esibizione di alcuni tra i migliori talenti della chitarra classica nel mondo.

Il programma del Concorso

A precedere la giornata di presentazione e inaugurazione, domenica 20 l’anteprima nella tenuta Loreto ad Acqui Terme (AL), con l’intervento musicale di Omar Cyrulnik, che sarà tra i giurati del festival.

I concorrenti e la giuria saranno presentati lunedì 21 settembre alle ore 9 in Comune: nell’occasione, tramite sorteggio si determinerà il giorno e l’ordine di presentazione dei chitarristi alle prove eliminatorie.

Il concerto inaugurale si terrà presso il Broletto di Palatium Vetus il 21 settembre, alle ore 19, con una novità, ovvero l’accompagnamento dei solisti dell’orchestra classica di Alessandria.

A chiudere il festival, il 26 settembre al Teatro Alessandrino, arriverà l’orchestra “I Musici di Parma”.

Nel mezzo, tra lunedì e giovedì gli artisti si sfideranno nelle eliminatorie e nelle semifinali aperte al pubblico nell’auditorium del Conservatorio di Alessandria, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Venerdì 25 settembre giornata dedicata alle iniziative sul territorio, con i chitarristi in gara che si esibiranno al liceo Eco e nelle corsie dell’ospedale, nell’ambito del progetto Medical Humanities

La premiazione finale

Al termine della serata finale di sabato sera, si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione dei vincitori del Concorso, che l’anno scorso aveva acclamato lo spagnolo Ausias Parejo. Il giovane musicista sarà tra gli ospiti più attesi di questa edizione, e si esibirà nella serata finale subito prima dei pronunciamenti della giuria, al termine della sua tournée da vincitore che si è articolata in 27 Paesi.

Il montepremi del “Pittaluga” si arricchisce quest’anno di ulteriori riconoscimenti speciali. La Fondazione “Joaquín Rodrigo” assegnerà infatti riconoscimenti per un valore complessivo di 2 250 euro, mentre il Trust americano “Castellani-Andriaccio” contribuirà alla realizzazione della tournée internazionale del vincitore.

A suggellare il prestigio raggiunto dalla manifestazione nel corso degli anni sarà, infine, il conferimento della Medaglia della Presidenza della Repubblica.

«Il 2026 è stato un anno di grandi cambiamenti» – così la presidente del Concorso, Micaela Pittaluga – «È stata creata la Fondazione del concorso, abbiamo allacciato rapporti con Shanghai, abbiamo costituito la Biblioteca del Pittaluga e siamo stati premiati con la Medaglia del Presidente della Repubblica. Ci auguriamo che anche questa edizione si concluderà con la soddisfazione di tutte e tutti».

Chi è stato Michele Pittaluga?

Michele Pittaluga – racconta la Fondazione sul proprio sito, pittaluga.org – nacque ad Alessandria nel 1918 e si avvicinò alla musica sin dalla giovane età. Già negli anni della scuola scriveva articoli di critica musicale per i giornali locali. Il suo grande interesse per la Musica colta e per l’Arte in tutte le sue espressioni, lo salvò dalla terribile esperienza della guerra. Fatto prigioniero dai tedeschi nel 1943, fu internato in diversi campi di concentramento, dove incontrò alcuni prigionieri coi quali costituì un piccolo gruppo cameristico.

Tornato in Italia nel settembre 1945, si dedicò con successo alla professione farmaceutica, anche se la musica restava il suo interesse principale. Nel 1965 fu chiamato a presiedere il Liceo Musicale “A.Vivaldi” di Alessandria e nel 1968 istituì il “Concorso Internazionale di Chitarra di Alessandria”, con Andrès Segovia e Alirio Diaz, dedicandolo ai giovani talenti delle seicorde e diventando uno dei più conosciuti personaggi del mondo chitarristico internazionale.

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