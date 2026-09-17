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Alla stazione di Torino Porta Susa ci sono due scale mobiil e due ascensori inutilizzabili da tempo

Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

2 minuti fa

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TORINO – Alcuni nostri lettori ci segnalo che nella stazione di Porta Susa a Torino da tempo ci sono 2 scale mobili e due ascensori che collegano il piano -1, quello delle banchine dei treni, con il piano 0, quello dove si trovano i diversi servizi della stazione.

I lettori hanno allegato alle sengalazioni le immagini dei diversi impianti in manutenzione da tempo, che rendono difficile il muoversi fra i vari livelli della stazione torinese.

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