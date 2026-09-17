CronacaTorinoTrasporti
Alla stazione di Torino Porta Susa ci sono due scale mobiil e due ascensori inutilizzabili da tempo
TORINO – Alcuni nostri lettori ci segnalo che nella stazione di Porta Susa a Torino da tempo ci sono 2 scale mobili e due ascensori che collegano il piano -1, quello delle banchine dei treni, con il piano 0, quello dove si trovano i diversi servizi della stazione.
I lettori hanno allegato alle sengalazioni le immagini dei diversi impianti in manutenzione da tempo, che rendono difficile il muoversi fra i vari livelli della stazione torinese.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Dovrà tornare in carcere il commesso del minimarket a Torino accusato di violenza su 13enne
Scuola e formazione3 giorni fa
Torino, in Barriera di Milano riapre la scuola Pestalozzi dopo i lavori da 5 milioni di euro
Società2 giorni fa
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 15 settembre 2026: i numeri vincenti
Sport2 giorni fa
Torino ospiterà la finale della Conference League 2028: si giocherà allo Juventus Stadium
Cronaca2 giorni fa