Caffè Vergnano apre il primo Coffee Shop in Irlanda: il nuovo locale a Limerick

TORINO – Caffè Vergnano continua il percorso di espansione internazionale e apre il suo primo Coffee Shop in Irlanda, nella città di Limerick. Per la storica torrefazione torinese si tratta di un nuovo passo nel progetto di crescita della rete di caffetterie, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del marchio anche fuori dall’Italia.

L’apertura irlandese rientra nel piano annunciato lo scorso maggio, che prevede 10 nuovi Coffee Shop tra Italia ed estero entro la fine del 2026, oltre a interventi di restyling e ampliamento di alcuni locali già esistenti.

Caffè Vergnano, 203 locali in 22 Paesi

Con il nuovo punto vendita di Limerick, il progetto delle caffetterie Caffè Vergnano prosegue un percorso iniziato 25 anni fa. La rete conta complessivamente 203 locali, di cui 154 in Italia, 22 nel resto d’Europa e 27 negli altri Paesi del mondo.

La presenza internazionale si estende complessivamente a 22 Paesi e 120 città. L’obiettivo dell’azienda è portare il proprio format di caffetteria italiana in nuovi mercati, mantenendo come elementi centrali la cultura del caffè, l’accoglienza e il design degli spazi.

Il nuovo locale è stato aperto nel cuore di Limerick e propone espresso e preparazioni a base di caffè, utilizzando le miscele Caffè Vergnano, insieme a un’offerta food pensata per accompagnare i diversi momenti della giornata.

La collaborazione con Coca-Cola HBC

L’apertura in Irlanda rafforza anche la collaborazione tra Caffè Vergnano e Coca-Cola HBC, partner strategico individuato dalla torrefazione per sostenere la crescita internazionale del brand.

In Irlanda e Irlanda del Nord il progetto viene sviluppato con il supporto di Coca-Cola HBC Ireland and Northern Ireland, che mette a disposizione la propria conoscenza del mercato locale e la rete consolidata nel settore dell’hospitality.

«Siamo molto soddisfatti per l’apertura di questo nuovo Coffee Shop 1882 a Limerick, che consente di far crescere la presenza di Caffè Vergnano in Irlanda», dichiara Carolina Vergnano, amministratore delegato di Caffè Vergnano.

«Da oltre quattro generazioni, la nostra famiglia si dedica a condividere nel mondo l’autentica cultura italiana del caffè, mantenendo la qualità, la passione e la maestria artigianale che definiscono il nostro brand. Il team irlandese condivide questi stessi valori e siamo orgogliosi di collaborare con loro per portare l’esperienza Caffè Vergnano agli appassionati», aggiunge.

Dalla torrefazione italiana alla rete internazionale

Le caffetterie rappresentano per Caffè Vergnano uno dei principali strumenti attraverso cui l’azienda intende diffondere la propria idea di caffetteria italiana anche sui mercati esteri.

Il format punta a creare locali personalizzati in cui arredamento e design vengono adattati alle caratteristiche degli spazi e alle esigenze della clientela. L’obiettivo dichiarato è creare ambienti accoglienti, concepiti come una sorta di “seconda casa” per chi li frequenta.

L’apertura di Limerick si inserisce quindi in una strategia che affianca il consolidamento della rete italiana alla ricerca di nuove opportunità internazionali. Un percorso che porta una realtà della tradizione italiana del caffè a confrontarsi con mercati e abitudini di consumo differenti, partendo dal proprio format di caffetteria.

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