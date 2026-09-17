Chieri, ragazzo di 19 anni muore dopo lo scontro in moto in via Vittorio Emanuele II

CHIERI – Un motociclista di 19 anni, Leonardo Anni, è morto nella serata di mercoledì 16 settembre 2026 dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro avvenuto in via Vittorio Emanuele II, all’altezza del civico 105, a Chieri.

L’episodio si è verificato nella serata e ha coinvolto una moto e un’auto. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione locale, intervenuti per effettuare i primi accertamenti e ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non viene esclusa l’ipotesi che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo e che la moto sia finita contro un’auto parcheggiata. Si tratta, però, di una ricostruzione ancora da verificare e saranno gli accertamenti dei militari a chiarire la sequenza dei fatti.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero con un’ambulanza del Soccorso Avanzato della Croce Rossa di Chieri. Le condizioni del 19enne sono apparse subito molto gravi a causa delle ferite riportate.

Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Chieri in codice rosso. Nonostante gli interventi dei sanitari, poco dopo il suo arrivo in ospedale è stato dichiarato il decesso.

I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per definire con precisione la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

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