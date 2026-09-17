CronacaCuneo
Investito sulla provinciale, ciclista di 44 anni muore a Lagnasco
Inutili i soccorsi per la vittima
LAGNASCO – Un uomo di 44 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere stato investito dall’autista di un’automobile lungo la strada provinciale 662 che collega Savigliano e Saluzzo, nel Comune di Lagnasco.
Il quarantaduenne si trovava sulla sua bicicletta quando sarebbe stato urtato dalla vettura, cadendo al suolo.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno però potuto salvare la vita alla vittima dello scontro. L’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire.
Alla guida dell’auto c’era una donna di 56 anni, che è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.
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