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Investito sulla provinciale, ciclista di 44 anni muore a Lagnasco

Inutili i soccorsi per la vittima
Gabriele Farina

Pubblicato

40 minuti fa

il

croce verde villastellone
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LAGNASCO – Un uomo di 44 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere stato investito dall’autista di un’automobile lungo la strada provinciale 662 che collega Savigliano e Saluzzo, nel Comune di Lagnasco.

Per approfondire:

Il quarantaduenne si trovava sulla sua bicicletta quando sarebbe stato urtato dalla vettura, cadendo al suolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno però potuto salvare la vita alla vittima dello scontro. L’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire.

Alla guida dell’auto c’era una donna di 56 anni, che è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

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