Investito sulla provinciale, ciclista di 44 anni muore a Lagnasco

LAGNASCO – Un uomo di 44 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere stato investito dall’autista di un’automobile lungo la strada provinciale 662 che collega Savigliano e Saluzzo, nel Comune di Lagnasco.

Il quarantaduenne si trovava sulla sua bicicletta quando sarebbe stato urtato dalla vettura, cadendo al suolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno però potuto salvare la vita alla vittima dello scontro. L’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire.

Alla guida dell’auto c’era una donna di 56 anni, che è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese