Mahindra lancia un’Opa totalitaria attraverso Pininfarina Holdings per il delisting dalla borsa di Milano

TORINO – PH ovvero Pininfarina Holdings, che già controlla il 78,8% di Pininfarina, ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni della società ancora quotate su Euronext Milan. L’obiettivo è arrivare alla revoca della quotazione e al conseguente delisting del titolo. Pininfarina Holdings è controllata dal gruppo indiano Mahindra,

L’offerta riguarda un massimo di 16.660.587 azioni ordinarie Pininfarina, pari al 21,177% del capitale sociale. Sono invece escluse dall’operazione le 62.013.249 azioni, corrispondenti al 78,823% del capitale, già detenute da Pininfarina Holdings. Per ogni azione portata in adesione è previsto un corrispettivo di 1 euro in contanti.

Il prezzo offerto incorpora un premio rispetto alle quotazioni di Pininfarina. In particolare, l’euro per azione rappresenta un premio del 20% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura del 15 settembre 2026.

L’operazione è finalizzata all’acquisto delle azioni Pininfarina ancora presenti sul mercato e rappresenta il passaggio necessario per procedere alla revoca delle azioni dalla quotazione su Euronext Milan. Pininfarina Holdings punta a concentrare ulteriormente la proprietà della società e a portare il gruppo fuori dal mercato azionario, attraverso l’acquisto delle partecipazioni ancora detenute dagli azionisti di mercato.

Mahindra Group è un conglomerato multinazionale indiano con sede a Bombay. Il gruppo opera in oltre 100 Paesi ed è presente nei settori aerospaziale, agroalimentare, automobilistico, delle macchine per l’edilizia, della difesa, dell’energia e delle attrezzature agricole. Dopo l’acquisizione da parte di Mahindra Pininfarina ha completamente dismesso la produzione di automoili e parti di mezzi, ma si è specializzata come atelier internazionale di design e ingegneria, che lavora per clienti industriali e istituzionali in diversi settori come automotive, architettura, trasporti, nautica, experience desing utilizzando anche la storica galleria del vento. Il gruppo dichiara circa 500 dipendenti tra Italia, Germania, Cina e Stati Uniti e oltre 1.950 progetti realizzati.

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