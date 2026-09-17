Pinocchio in visita a Torino, il burattino originale dello sceneggiato di Comencini è alla libreria San Paolo

TORINO – Il Pinocchio originale protagonista dello sceneggiato televisivo diretto da Luigi Comencini arriva a Torino. Da giovedì 17 settembre il celebre burattino sarà esposto alla Libreria San Paolo di via della Consolata 1 bis, prima tappa di un tour che lo porterà in diverse città italiane.

Un ritorno davanti al pubblico per uno dei simboli più riconoscibili della televisione italiana, a 55 anni dalla realizzazione dello sceneggiato e nell’ambito delle iniziative dedicate ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi.

A Torino la prima tappa del tour

Il viaggio del burattino comincia proprio da Torino. Dal 17 al 21 settembre, la Libreria San Paolo di via della Consolata ospiterà iniziative e attività dedicate a Pinocchio, pensate soprattutto per bambini e famiglie.

Tra gli appuntamenti in programma c’è quello di venerdì 18 settembre, quando l’attrice Sara D’Amario leggerà Pinocchio per il pubblico, riportando al centro la storia del burattino nato dalla fantasia di Collodi.

La presenza del manufatto originale permetterà inoltre di vedere da vicino un oggetto legato a una delle più celebri produzioni della televisione italiana.

Il Pinocchio di Nino Manfredi e Andrea Balestri

Lo sceneggiato Le avventure di Pinocchio fu prodotto nel 1972 dalla Rai e dalla SanPaoloFilm, oggi Multimedia San Paolo, con la regia di Luigi Comencini.

Nel cast c’erano Nino Manfredi, nel ruolo di Geppetto, e Andrea Balestri, allora bambino, nei panni di Pinocchio. Le cinque puntate vennero trasmesse nell’aprile del 1972 sul Programma Nazionale e diventarono rapidamente una presenza familiare per milioni di telespettatori.

Il burattino utilizzato nella produzione è rimasto legato a quella versione televisiva della storia. Oggi è custodito dalla Fondazione San Paolo Film e, dopo essere stato conservato per decenni, torna a essere mostrato al pubblico.

È lo stesso Pinocchio che, nella storia di Comencini ispirata al romanzo di Collodi, attraversa avventure, errori e trasformazioni prima di avvicinarsi alla condizione di ragazzo.

Da Torino ad Alba, poi in tutta Italia

Dopo la tappa torinese, il tour proseguirà in altre città italiane. Il calendario prevede Alba dal 22 al 24 settembre, quindi Genova dal 28 al 30 settembre, Milano il 7 e 8 ottobre, Firenze dall’11 al 13 ottobre e Modena dal 15 al 17 ottobre.

Successivamente il burattino raggiungerà anche Vicenza, Padova, Parma, Catania, Roma, Bari, Pescara e Bergamo.

Il 9 ottobre è inoltre prevista una giornata speciale a Cinisello Balsamo, negli spazi di Villa Casati Stampa, interamente dedicata alla fiaba di Collodi.

Un personaggio che continua a parlare ai bambini

Il tour nasce dall’idea di riportare Pinocchio fuori dagli schermi e dentro i luoghi della lettura e dell’incontro. Al centro ci sono temi che appartengono alla storia originale e che continuano a essere proposti alle nuove generazioni: crescere, sbagliare, scegliere, assumersi le proprie responsabilità, imparare ad ascoltare e avere il coraggio di cambiare.

«Portare Pinocchio nelle Librerie San Paolo significa riscoprire una pagina importante della nostra storia», spiegano don Roberto Ponti, amministratore unico di Multimedia San Paolo, e don Antonio Rizzolo, amministratore unico di Diffusione San Paolo. L’obiettivo, sottolineano, è trasformare la conservazione della memoria in un’occasione di incontro con il pubblico contemporaneo.

La Multimedia San Paolo è oggi proprietaria delle versioni DVD e Blu-ray dello sceneggiato, mentre il burattino originale è custodito dalla Fondazione San Paolo Film.

L’appuntamento con Pinocchio parte da Torino

La scelta di Torino come prima tappa consente dunque di riportare subito il protagonista dello sceneggiato nel cuore di una delle principali città culturali italiane, prima della sua partenza verso le altre Librerie San Paolo.

Il programma si inserisce nelle celebrazioni dedicate a Collodi e coinvolge anche la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, l’Associazione Il Borgo di Pinocchio Farnese e il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita dello scrittore.

Il viaggio del burattino si concluderà idealmente a Collodi il 21 novembre, con una conferenza al Parco di Pinocchio dedicata ai valori della celebre favola, alla quale parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi Giordano Bruno Guerri e il giornalista Paolo Lunghi, autore de Il mio Pinocchio – Luoghi comuni di un burattino e dell’omonimo film.

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