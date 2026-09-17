Pozzolo: la presenza di ANPI stride con la storia contemporanea

TORINO – “È la presenza dell’Anpi che stride con la storia contemporanea. Il loro odio contrasta con la libertà di pensiero e di espressione, ma noi ce ne freghiamo. Vannacci sarà a Torino e continueremo a difendere le nostre idee e i nostri valori.”

Questa la dichiarazione di Emanuele Pozzolo, deputato piemontese di Futuro Nazionale in seguito alle polemiche sollevate da ANPI per l’annunciata presenza di Roberto Vannacci a Torino.

Una posizione, quella di Pozzolo, destinata a sollevare ulteriori polemiche, visto che cancella con un gesto di spugna gran parte della storia d’Italia del ‘900 e le basi della democrazia nel nostro Paese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese