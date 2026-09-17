Vercelli Pride 2026, sabato 19 settembre il corteo attraversa la città

VERCELLI – È in programma sabato 19 settembre 2026 il Vercelli Pride, una giornata dedicata ai diritti, alla libertà e alla visibilità delle persone LGBTQIA+. L’appuntamento coinvolgerà il centro della città con un corteo che partirà nel pomeriggio dalla zona della stazione per arrivare al Pride Park allestito al parco Kennedy, dove sono previsti gli interventi dal palco e gli appuntamenti della serata.

Il corteo parte da piazza Roma

Il programma prevede alle 15 l’inizio del concentramento in piazza Roma, davanti alla stazione ferroviaria. La partenza del corteo è fissata alle 16, con la testa della manifestazione diretta verso viale Garibaldi.

Il percorso, lungo circa 2,6 chilometri, attraverserà diverse vie del centro prima dell’arrivo al parco Kennedy. Dal punto di partenza il corteo passerà per viale Garibaldi, via XX Settembre, via Derna, via Massaua, piazza Cesare Battisti, corso San Martino, piazza Pajetta, per poi tornare su viale Garibaldi e raggiungere il Pride Park.

L’arrivo al parco Kennedy è previsto intorno alle 18. Mezz’ora più tardi, alle 18.30, inizieranno gli interventi dal palco con la partecipazione di ospiti, comunità, attivisti e associazioni.

Gli ospiti del Vercelli Pride

Tra le presenze annunciate dagli organizzatori ci sono Natascia Maesi, presidente di Arcigay Nazionale e giornalista, Priscilla, drag queen e attivista LGBTQIA+, e la stand-up comedian Simonetta Musitano.

Maesi è presidente nazionale di Arcigay dal 2022. Priscilla è indicata dal comitato organizzatore anche come protagonista di un gemellaggio tra il Vercelli Pride e il Pride dei Campi Flegrei, costruito nel corso dell’estate 2026. L’iniziativa viene presentata come un collegamento tra due realtà territoriali che, pur molto distanti geograficamente, condividono secondo gli organizzatori alcune battaglie sui diritti e sull’accessibilità degli spazi sociali.

Simonetta Musitano, invece, porterà al Pride la sua esperienza di attrice, stand-up comedian e attivista. Nei suoi spettacoli affronta anche temi legati alla discriminazione, all’inclusione e all’accoglienza.

Una giornata aperta a tutti

Il Vercelli Pride si presenta come un evento aperto non soltanto alle persone LGBTQIA+, ma anche alle loro famiglie, agli alleati e a chiunque voglia partecipare. Gli organizzatori lo definiscono inoltre un evento familiare, con spazi dedicati alle famiglie con bambini.

L’organizzazione segnala anche particolare attenzione all’accessibilità: sono previsti bagni chimici accessibili, un servizio di sicurezza e un primo intervento medico. Per esigenze specifiche legate, per esempio, a carrozzine, accompagnatori o posti riservati, viene indicato di contattare preventivamente il comitato.

Il programma della sera

Dopo il corteo e gli interventi dal palco, la festa proseguirà al Pride Park.

Alle 21 è in programma il concerto gratuito di Tony e i Volumi, mentre alle 23.30 la giornata proseguirà con il dj set di LUI-J all’Ottimo Mediterranean Boteco & Listening Bar, in via Caduti sul lavoro 12. Durante il corteo sarà inoltre presente sul carro del Vercelli Pride il dj set di In.Visibile.

Il comitato organizzatore invita i partecipanti a portare bandiere, striscioni e colori e segnala la presenza in piazza Roma di un banchetto con gadget del Pride. È inoltre prevista la distribuzione gratuita di acqua.

Il Vercelli Pride 2026 arriva così al suo appuntamento centrale dopo una serie di iniziative organizzate nelle settimane precedenti, tra incontri, dibattiti, presentazioni e appuntamenti musicali. Tra questi anche il dibattito dedicato all’articolo 3 della Costituzione e ai diritti LGBTQIA+, organizzato il 15 settembre all’Università del Piemonte Orientale come iniziativa di avvicinamento al Pride.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese