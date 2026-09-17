Vernice contro Intesa Sanpaolo: questore di Torino emette tre Fogli di via contro gli attivisti di Ultima Generazione

TORINO – Nel pomeriggio del 15 settembre quattro attivisti di Ultima Generazione hanno preso parte a una azione di disobbedienza civile nonviolenta.

Durante il blitz, infatti, è stata versata vernice lavabile arancione davanti all’ingresso della sede di Intesa Sanpaolo a Porta Palazzo, colorando la facciata dell’istituto: una azione contro le banche che finanziano combustibili fossili e industria delle armi.

Durante la dimostrazione le persone hanno distribuito ai passanti dei volantini, rivendicando così l’azione nonviolenta di apertura della nuova campagna di Ultima Generazione “Non con i nostri soldi”. In seguito sono arrivate le forze dell’ordine che hanno identificato le persone per poi portarle in questura.

Fogli di via nei confronti di tre attivisti

A seguito del blitz, il questore di Torino, Massimo Gambino, attraverso l’attività svolta dalla Divisione polizia anticrimine, ha emesso tre Fogli di via obbligatori nei confronti di tre degli attivisti.

Nell’ambito dei servizi preventivi e di ordine pubblico predisposti in occasione del concerto organizzato dalla Fondazione Mi-To, presso il grattacielo Intesa San Paolo di corso Inghilterra, personale della DIGOS aveva individuato e sottoposto a controllo i 4 attivisti, tre dei quattro con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di aver imbrattato con vernice colorata la vetrata di una filiale dello stesso istituto bancario.

Gli stessi, inoltre, sono stati trovati in possesso di volantini con la scritta “La tua banca finanzia il collasso climatico – cambia banca salva il tuo futuro” e di 8 litri di vernice colorata.

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