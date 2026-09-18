Condannato a oltre 7 anni per maltrattamenti e violenza sessuale: arrestato a Novara

NOVARA – È stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato di Novara un uomo di 33 anni destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino.

L’uomo deve scontare una pena definitiva di 7 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, dopo essere stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza sessuale ai danni della moglie.

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2018 e il maggio 2022, quando gli episodi si sarebbero verificati all’estero, e ai mesi tra maggio e settembre 2022, quando la coppia si trovava a Galliate, nel Novarese.

La condanna è diventata definitiva dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Torino. A seguito dell’esito del giudizio, la Procura Generale di Torino ha quindi emesso l’ordine di esecuzione della pena.

Oltre alla reclusione, nei confronti dell’uomo sono state disposte diverse pene accessorie: la perdita del diritto agli alimenti, la sospensione della potestà genitoriale per un anno e otto mesi, l’interdizione perpetua dall’ufficio di tutore e curatore e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Gli agenti della Squadra Mobile di Novara lo hanno individuato nella mattinata di oggi e, una volta eseguito l’arresto, lo hanno condotto presso la locale Casa Circondariale, dove dovrà scontare la pena definitiva.

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