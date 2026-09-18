Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 18 settembre 2026: i numeri vincenti

L’attesa è finita e la dea bendata ha di nuovo fatto il suo giro tra le ruote delle città italiane. Con la nuova estrazione del Lotto di questa sera, si rinnova l’appuntamento con la fortuna che tiene con il fiato sospeso milioni di appassionati da Nord a Sud.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di giovedì 18 settembre 2026:

Bari 65 – 30 – 19 – 81 – 22

Cagliari 21 – 64 – 47 – 42 – 15

Firenze 72 – 15 – 7 – 67 – 90

Genova 63 – 61 – 34 – 76 – 6

Milano 80 – 12 – 7 – 46 – 79

Napoli 87 – 31 – 9 – 22 – 53

Palermo 21 – 83 – 6 – 69 -13

Roma 78 – 50 – 70 – 56 – 30

Torino 15 – 9 – 18 – 88 – 46

Venezia 52 – 28 – 37 – 30 – 31

Nazionale 49 – 67 – 78 – 32 – 50

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 18 settembre sono:

9-12-15-19-21-28-30-31-47-50-52-61-63 -64-65-72-78-80-83-87

Numero oro: 65

Doppio oro: 65 – 30

Extra: 6-7-18-22-34-37-42-46-56-67-69-70-76-81-88

I numeri del Superenalotto del 18 settembre 2026:

La combinazione vincente è: 29 – 37 – 41 – 43 – 74 – 86

Il numero Jolly è: 25

Il numero Superstar è: 78

Il Jackpot del Superenalotto: 28.800.000 euro

I simboli estratti al Simbolotto

22 – Balestra

12 – Soldato

4 – Maiale

10 – Fagioli

9 – Culla

Cosa fare se soffri di ludopatia

Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare ilper informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai(es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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