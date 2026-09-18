Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 18 settembre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
L’attesa è finita e la dea bendata ha di nuovo fatto il suo giro tra le ruote delle città italiane. Con la nuova estrazione del Lotto di questa sera, si rinnova l’appuntamento con la fortuna che tiene con il fiato sospeso milioni di appassionati da Nord a Sud.
Ecco i numeri del Lotto di giovedì 18 settembre 2026:
Bari 65 – 30 – 19 – 81 – 22
Cagliari 21 – 64 – 47 – 42 – 15
Firenze 72 – 15 – 7 – 67 – 90
Genova 63 – 61 – 34 – 76 – 6
Milano 80 – 12 – 7 – 46 – 79
Napoli 87 – 31 – 9 – 22 – 53
Palermo 21 – 83 – 6 – 69 -13
Roma 78 – 50 – 70 – 56 – 30
Torino 15 – 9 – 18 – 88 – 46
Venezia 52 – 28 – 37 – 30 – 31
Nazionale 49 – 67 – 78 – 32 – 50
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 18 settembre sono:
9-12-15-19-21-28-30-31-47-50-52-61-63 -64-65-72-78-80-83-87
Numero oro: 65
Doppio oro: 65 – 30
Extra: 6-7-18-22-34-37-42-46-56-67-69-70-76-81-88
I numeri del Superenalotto del 18 settembre 2026:
La combinazione vincente è: 29 – 37 – 41 – 43 – 74 – 86
Il numero Jolly è: 25
Il numero Superstar è: 78
Il Jackpot del Superenalotto: 28.800.000 euro
I simboli estratti al Simbolotto
22 – Balestra
12 – Soldato
4 – Maiale
10 – Fagioli
9 – Culla
Cosa fare se soffri di ludopatia
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