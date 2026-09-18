Independent Book Tour 2026, nove tappe in Piemonte per scoprire l’editoria indipendente

TORINO – Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Asti, Alessandria, Cuneo e Biella saranno le città protagoniste della sesta edizione di Independent Book Tour, il viaggio letterario dedicato all’editoria indipendente piemontese. L’iniziativa prenderà il via sabato 3 ottobre e si concluderà venerdì 5 dicembre a Torino, con nove appuntamenti aperti al pubblico e a ingresso gratuito.

Ideato da Hangar del Libro, progetto della Regione Piemonte, e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori ed Exlibris20, il tour nasce per valorizzare la varietà dell’editoria indipendente regionale e portare libri, autori ed editori direttamente sul territorio.

Saranno 28 i marchi editoriali piemontesi coinvolti nell’edizione 2026, con proposte che spaziano dai romanzi ai saggi, dalla poesia ai graphic novel, dagli albi illustrati alla letteratura per bambini e ragazzi, fino a romance, gialli e thriller.

Nove appuntamenti in tutto il Piemonte

Il primo appuntamento sarà sabato 3 ottobre alle 17.30 a Novara, al Circolo dei lettori, nella Sala Sibilla di piazza Martiri della Libertà. Selvatiche Edizioni presenterà La statura della palma di Francesca Del Moro e Jara Marzulli, LAREditore porterà Venice – A script of Violence di Vanessa Genre, mentre Beppe Grande Editore proporrà La volga si getta nel Caspio di Boris Pilʹnjak, curato da Chiara Correggiari e tradotto da Giuseppe Grande.

Il tour arriverà poi a Torino sabato 10 ottobre alle 18, alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, nella Sala Turinetti, nell’ambito di Portici di Carta 2026. In programma Playlist per quando torni di Beatrice Dorigo per EDT, Che padre sarò? di Stefano Di Polito per Il Leone Verde Edizioni e Miracolo a Torino, con fotografie di Dario Basile e testi di Angelo Giachello, per Graphot Editrice.

Sabato 17 ottobre alle 17.30 sarà la volta di Verbania, alla Biblioteca civica “Pietro Ceretti” di Pallanza. Capovolte Edizioni presenterà A proposito di peli di Elena Beatrice e Daniele Lince, La Corte Editore il noir Portare il fuoco di Dario Neron e Araba Fenice l’autobiografia di Arduino Baietto Sindacalista per ventura. La storia di una chiamata corrisposta.

Il 24 ottobre alle 17.30 Independent Book Tour farà tappa a Vercelli, nella Sala conferenze della Biblioteca civica. Golem Edizioni presenterà Vite spezzate di Emiliano Bezzon, Lisianthus Editore Storie di ringhiera di Toni Spagone ed Edizioni Mille la biografia Colette Esmenjaud Glasman, Psicodramma di una vita di Anne Ancelin Schützenberger.

Dopo la pausa di inizio novembre, il tour riprenderà sabato 7 novembre alle 17.30 ad Asti, nello spazio culturale Fuoriluogo. Buendia Book porterà Affreschi. Oggetti di storie e di Storia di Valentina Castellan, Edizioni Epoké Nostalgic Things di Giuseppe Grossi e Miraggi Io e loro. Racconti scritti a voce di Elena Pugliese.

Sabato 14 novembre alle 17.30 l’appuntamento sarà ad Alessandria, alla Biblioteca civica “Francesca Calvo”. Diabolo Edizioni presenterà il graphic novel Rosso minaccia di Laurie Agusti, Puntoacapo Editrice Le notti insonni di un commissario di bordo di Luigi Ferretto e Neos Edizioni il giallo L’ombra dell’editore di Maurizio Rosi.

Il 21 novembre alle 17.30 il tour raggiungerà Cuneo, al Polo culturale Esseci. Primalpe presenterà 14 cuori princimarina e specchione di Silvia Battaglio, Nerosubianco Edizioni Ferite dal liceo di Sandro Marotta e ScritturaPura il reportage antropologico Sull’orlo del mondo di Gianluca Sinico.

Sabato 28 novembre alle 17.30 sarà la volta di Biella, al BI-Box Art Space. Atene del Canavese proporrà Torna a casa Larry! di Monica Ramazzina, con illustrazioni di Kurt Vincenzi, Effatà presenterà Manuale di economia personale. Come gestire bene le proprie finanze e Be strong edizioni porterà Mou di Marta Brioschi.

La conclusione sarà venerdì 5 dicembre alle 18 a Torino, negli spazi di Cascina Roccafranca. ADD editore presenterà La tavola del mondo, curato da Pierre Singaravélou e Sylvain Venayre e tradotto da Marco Aime e Magda Redaelli; Las Vegas Edizioni proporrà L’onda lunga (Un racconto Blues) di Mariano Rose; Voglino Editrice presenterà l’albo illustrato Nina degli Alberi di Simona Balma Mion e Angelo Di Vito; Edizioni Lindau porterà Non fingere di essere arrivato. Tre viaggi di Tommaso Bruno.

Libri, musica e teatro

Il format prevede che a ogni tappa le case editrici presentino il proprio libro del momento, accompagnando gli incontri con brani musicali e azioni teatrali a tema curate da B-Teatro.

Accanto agli editori ci saranno anche i #Booklovers, i lettori selezionati attraverso la call organizzata dalla rivista digitale exlibris20. Per il terzo anno consecutivo i gruppi di lettura parteciperanno alle diverse tappe, affiancando le case editrici e raccontando attraverso recensioni e interviste pubblicate sui social le proprie impressioni sui libri.

L’obiettivo è mettere in relazione editori e lettori e far conoscere una produzione libraria molto diversificata, dando spazio anche a voci emergenti, autori da riscoprire e proposte difficilmente riconducibili ai cataloghi della grande editoria.

«Independent Book Tour nasce per mettere in contatto le persone che leggono davvero con la filiera dell’editoria indipendente piemontese, creando uno spazio di incontro tra lettrici, lettori, autrici, autori e case editrici», spiega Lea Iandiorio, project manager di Independent Book Tour. «La forza del progetto risiede nella diversità delle proposte, delle storie, dei linguaggi e dei punti di vista».

Per ogni edizione è inoltre disponibile una vetrina virtuale online su Hangar del Libro, che raccoglie i titoli presentati durante il tour e permette di conoscere più da vicino i cataloghi degli editori coinvolti. L’edizione 2026 sarà affiancata anche dalla nuova pagina Instagram @hangardellibro.

Il programma completo di Independent Book Tour 2026

Sabato 3 ottobre, ore 17.30 – NOVARA

Circolo dei lettori di Novara, Sala Sibilla, piazza Martiri della Libertà 3.

Sabato 10 ottobre, ore 18 – TORINO

Gallerie d’Italia, Sala Turinetti, nell’ambito di Portici di Carta 2026.

Sabato 17 ottobre, ore 17.30 – VERBANIA

Biblioteca civica “Pietro Ceretti”, via Vittorio Veneto 138, Pallanza.

Sabato 24 ottobre, ore 17.30 – VERCELLI

Biblioteca civica, Sala conferenze, via G. Ferraris 95.

Sabato 6 novembre, ore 17.30 – ASTI

Fuoriluogo, via Enrico Toti 18/20.

Sabato 14 novembre, ore 17.30 – ALESSANDRIA

Biblioteca civica “Francesca Calvo”, piazza Vittorio Veneto 1.

Sabato 21 novembre, ore 17.30 – CUNEO

Polo culturale Esseci, via Santa Croce 6.

Sabato 28 novembre, ore 17.30 – BIELLA

BI-Box Art Space, via Italia 38.

Venerdì 5 dicembre, ore 18 – TORINO

Cascina Roccafranca, via Edoardo Rubino 45.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

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