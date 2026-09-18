Il vercellese Matteo Ghisleri vince il Campiello Giovani 2026 con il racconto “Ricalcolo percorso”

VERCELLI – Il giovane autore vercellese Matteo Ghisleri, 22 anni, è il vincitore della 31ª edizione del Campiello Giovani, il prestigioso riconoscimento letterario promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto riservato agli autori emergenti tra i 15 e i 21 anni.

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La proclamazione ufficiale è avvenuta a Roncade, al termine di una selezione che ha visto confrontarsi 168 opere provenienti dall’Italia e dall’estero. Ghisleri ha trionfato nella cinquina finale con il racconto “Ricalcolo percorso”, premiato all’unanimità dalla Giuria dei Letterati guidata da Ermanno Paccagnini e composta da Giulia Belloni, Michela Possamai e Daniela Tonolini.

Il testo racconta il viaggio di un ragazzo con gli zii e il nonno verso il funerale della nonna, muovendosi con sensibilità lungo il tema del lutto:

«Per l’atmosfera sospesa, in bilico tra la realtà e un indefinito altrove. Un testo dallo stile personale e riconoscibile, narrato dalla prospettiva di un giovane in viaggio con gli zii e il nonno verso il funerale della nonna. Una riuscita ‘bolla surreale’ che Ghisleri crea dove domina una rara attesa priva d’angoscia. Si rivolge alla morte, chissà quanto già vicina a loro», recita la motivazione della giuria.

A rimarcare il valore dell’iniziativa è intervenuta anche Mariacristina Gribaudi, presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello, ricordando come il concorso rappresenti «uno spazio nel quale le nuove generazioni danno forma al proprio sguardo sul mondo».

Congratulazioni Matteo!

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