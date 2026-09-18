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Piedimulera, bus a due piani si incastra sotto il ponte della ferrovia: nessun ferito

Per evitare episodi del genere, sul ponte è stata anche affissa la segnaletica di divieto
Chiara Scerba

Pubblicato

19 secondi fa

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PIEDIMULERA – Un autobus a due piani delle autolinee Comazzi è rimasto incastrato sotto il ponte ferroviario che scavalca il fiume Toce. L’impatto con la struttura è stato violento, udito distintamente dai residenti della zona, ma fortunatamente non si registrano feriti: a bordo erano presenti passeggeri seduti soltanto al piano inferiore del mezzo.

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Restano da chiarire i motivi per cui il conducente non abbia notato la segnaletica di divieto: «I bus a due piani da lì non passano, c’è tanto di cartello», ha precisato il sindaco Alessandro Lana, ricordando le deviazioni concordate con l’azienda di trasporto a seguito dei lavori sul ponte tra Pieve e Piedimulera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici della Comazzi, mentre sono in corso i rilievi di sicurezza sulla sede ferroviaria per verificare l’assenza di danni o disallineamenti ai binari.

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