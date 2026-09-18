Regina Music Fest: Saturnino, Rob e Neja a Torino per i bambini del Regina Margherita

TORINO – Un pomeriggio di musica, giochi, laboratori e intrattenimento pensato per i piccoli pazienti dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e per le loro famiglie. È la quarta edizione del Regina Music Fest, in programma domenica 20 settembre dalle 15 alle 19 nell’area antistante l’ingresso dell’ospedale, in piazza Polonia 94.

L’iniziativa è organizzata da UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV, in collaborazione con l’ospedale Infantile Regina Margherita e la Città della Salute e della Scienza di Torino, insieme alle associazioni e fondazioni di volontariato che operano all’interno dei reparti. La manifestazione è realizzata in partnership con Hiroshima Mon Amour, con il sostegno di Reale Foundation e Iren.

L’obiettivo dell’edizione 2026 è anche sostenere i percorsi di Riabilitazione e Recupero Funzionale del Regina Margherita. Iren sarà presente con Eduiren e con “Volta la Carta”, un laboratorio educativo dedicato a bambine, bambini e famiglie che attraverso un gioco di memoria propone una riflessione sul futuro del pianeta, tra comportamenti responsabili, scenari possibili e cambiamenti climatici. Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile conoscere le nuove proposte educative gratuite del catalogo “Genera futuro”.

Sul palco Saturnino, Rob, Neja e gli artisti torinesi

La musica sarà il filo conduttore della giornata. Tra gli ospiti più attesi c’è Saturnino, bassista, compositore e sperimentatore, che porterà al Regina Music Fest il suo stile e il suo groove.

Ci sarà anche Rob, nome d’arte di Roberta Scandurra, classe 2005, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, che si è fatta conoscere con il suo pop-punk.

Il programma comprende inoltre la cantautrice Neja, protagonista della scena dance italiana con brani come Restless, Shock e The Game, la band indie-folk The Spell of Ducks e Eugenio e Paolo degli Eugenio in Via Di Gioia, in duo acustico.

Spazio anche al rap con il giovane cantautore torinese Ciri e all’afro sound del percussionista Ablaye Magatte Dieng, che con l’Associazione Culturale Tamra porta avanti la tradizione dei griots, figure legate alla musica e alla trasmissione della cultura nella società senegalese.

Torna inoltre Didie Caria & Canzoni al telefono, protagonisti di un percorso realizzato insieme a UGI e nelle scuole torinesi. Il progetto porterà alla realizzazione di un flashmob musicale aperto a tutti, con il coinvolgimento di scuole, famiglie, volontari e cittadini.

Sul palco ci saranno anche il Laboratorio del Suono del SERMIG e il repertorio tra gospel e pop del Coro MovArt.

Pietro Morello conduce la giornata

A condurre il Regina Music Fest sarà Pietro Morello, youtuber e polistrumentista noto anche per i suoi progetti legati alla musicoterapia. Sarà affiancato da Martina Pascutti, conduttrice televisiva e content creator, e da Dada e Marcolino, il duo social formato da Davide Corbo e dal figlio Marco.

Per l’intrattenimento e la magia ci sarà invece Marco Berry, mentre i trampolieri della scuola Settimo Circo contribuiranno ad animare gli spazi della manifestazione.

Ma la festa non resterà confinata all’area esterna. Gli artisti saranno protagonisti anche di incursioni nelle stanze e nei corridoi dell’ospedale, per portare musica, gioco e momenti di condivisione anche ai bambini e alle famiglie che non potranno scendere nell’area della manifestazione.

È uno degli elementi centrali del Regina Music Fest: fare della musica uno strumento per creare vicinanza e inclusione anche all’interno di un luogo di cura.

Il legame con il Settembre d’Oro

Il Regina Music Fest sarà inoltre l’occasione per richiamare l’attenzione sul Settembre d’Oro, la campagna nazionale di sensibilizzazione “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza”, promossa da FIAGOP – Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica ETS, in programma dal 21 al 28 settembre 2026.

Dal palco, UGI richiamerà l’attenzione sulla ricerca nel campo dell’oncoematologia pediatrica e sulle problematiche legate ai tumori infantili, sottolineando l’importanza di continuare a sostenere percorsi di cura e ricerca.

La manifestazione coinvolgerà anche numerose associazioni e realtà di volontariato che operano attorno al Regina Margherita, contribuendo a raccontare le diverse attività che vengono portate avanti quotidianamente a sostegno dei bambini e delle loro famiglie.

Tra le realtà presenti figurano AABC, Abio, AIC, AITF Bimbi OdV, AVO Torino, VIP Torino, CVP Con Volontà Puoi, Fondazione Forma, Fondazione THUN, Fondazione Lavazza, Principesse in corsia, Cuor di Leone, Ghostbusters Italia APS – sezione Piemonte, Settimo Circo, La Mole del Sorriso, Laboratorio del Suono-Sermig, Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, Pagina 37, NIDA – Nazionale Italiana dell’Amicizia APS, Effetto Eroe, SOS Terzo Mondo Un cuore per i bisognosi e Nati per amore.

L’appuntamento è dunque domenica 20 settembre, dalle 15 alle 19, in piazza Polonia 94 a Torino, davanti all’ospedale Infantile Regina Margherita, per un pomeriggio nel quale musica, spettacolo e volontariato proveranno a creare uno spazio di leggerezza attorno ai bambini e alle loro famiglie.

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