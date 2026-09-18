Torino, cattivo odore dall’appartamento: i vicini chiamano i soccorsi, trovata morta una 67enne

TORINO – Un odore sempre più forte e insopportabile aveva iniziato a diffondersi nel palazzo di corso Giulio Cesare 187, a Torino. I vicini, preoccupati, hanno così dato l’allarme nella serata di ieri, giovedì 17 settembre. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo senza vita di una donna di 67 anni, morta da diversi giorni.

La donna viveva da sola e, secondo quanto emerso, nessuno si era accorto della sua assenza. Il suo corpo era ormai in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Stura, che hanno aperto la porta dell’abitazione permettendo ai soccorritori di entrare. Per i sanitari del 118 di Azienda Zero non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Gli accertamenti e i rilievi sono stati affidati agli agenti delle volanti della Polizia di Stato. Nell’appartamento è intervenuto anche il medico legale, che ha stabilito che la donna è morta per cause naturali, probabilmente diversi giorni prima del ritrovamento.

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