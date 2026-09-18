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L’Orchestra Rai celebra Ennio Morricone a Torino: 6 anni dalla scomparsa del maestro
Il concerto si terrà all’Auditorium Toscanini e sarà trasmesso in diretta tv su Rai5
TORINO – L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai dedica un tributo a Ennio Morricone a sei anni dalla scomparsa del celebre compositore due volte Premio Oscar. Il concerto si terrà domenica 20 settembre 2026 alle 20:30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, con trasmissione televisiva in prima serata su Rai5 alle 21:20 e diretta su Rai Radio3.
L’evento chiude il ciclo “Cinque città per Morricone”, promosso dalla Fondazione Ennio Morricone con tappe ad Ancona, Bari, Palermo, Roma e Torino, rinsaldando il legame storico tra la compagine orchestrale torinese e il Maestro.
Sul podio salirà il maestro Pietro Mianiti, alla guida di una scaletta antologica che ripercorre i capolavori composti per il grande schermo: dalle collaborazioni storiche con Giuseppe Tornatore (Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’oceano, Baarìa) e Sergio Leone (L’uomo con l’armonica, C’era una volta in America), fino a Mission, The Hateful Eight di Quentin Tarantino, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri e le partiture scritte per Mauro Bolognini.
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