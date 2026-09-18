Torino, bloccata la “Gran Pollada” al Parco Carrara: era senza autorizzazioni

TORINO – Non si è svolta la “Gran Pollada” annunciata per sabato 12 settembre al Parco Carrara di Torino. L’evento, legato a una tradizione gastronomica sudamericana, era stato pubblicizzato attraverso alcuni volantini, ma risultava privo delle necessarie autorizzazioni per la vendita e la somministrazione di alimenti.

A bloccare l’allestimento della festa sono stati gli agenti del Comando Sezione 5 e del Reparto Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Locale di Torino, impegnati in un’attività congiunta di prevenzione e controllo dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini.

I controlli della Polizia Locale

L’attività degli agenti era iniziata già nei giorni precedenti, con l’acquisizione di uno dei volantini utilizzati per promuovere l’iniziativa e la raccolta di informazioni utili a organizzare i successivi controlli.

Nel pomeriggio di sabato 12 settembre, la Polizia Locale ha predisposto la sorveglianza dell’area verde. Nei pressi di uno degli ingressi del Parco Carrara, gli agenti hanno individuato un furgone fermo nel controviale.

A bordo del mezzo si trovava tutto il materiale necessario per allestire la festa: confezioni di pollo, tavoli e sedie. Presenti anche due uomini di origine peruviana, tra cui quello individuato come organizzatore dell’evento.

Nel furgone anche una mannaia di oltre 26 centimetri

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato a bordo del furgone una mannaia con una lama di oltre 26 centimetri, priva di custodia o di altri accorgimenti in grado di neutralizzarne la capacità offensiva.

Per questo motivo, il conducente è stato denunciato ai sensi dell’articolo 4 della legge 110 del 1975, relativo al porto di armi od oggetti atti a offendere. L’attrezzo da taglio è stato sequestrato.

Furgone sanzionato e carta di circolazione sospesa

Il veicolo è stato inoltre sanzionato ai sensi dell’articolo 82 del Codice della Strada. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, il furgone veniva utilizzato in modo difforme rispetto alla destinazione d’uso indicata sulla carta di circolazione e trasportava anche una persona senza titolo.

La carta di circolazione è stata sospesa, con una durata prevista da uno a sei mesi. Il furgone è stato quindi sottoposto a fermo e affidato al conducente.

La festa non si è svolta

All’organizzatore è stato intimato di non procedere con le attività di vendita degli alimenti pubblicizzate nei volantini, in quanto prive delle necessarie autorizzazioni.

L’allestimento è stato così interrotto e la “Gran Pollada” non ha avuto luogo.

Il procedimento penale relativo alla denuncia si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vige pertanto la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

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