Vannacci a Torino per un convegno sulla sicurezza: l’attacco dei Subsonica via social

TORINO – La presenza a Torino di Roberto Vannacci, leader del movimento politico Futuro Nazionale, per un incontro dedicato al tema della sicurezza, ha innescato un acceso dibattito pubblico e acceso la reazione del mondo della musica e della cultura cittadina.

A intervenire nella discussione sono stati i Subsonica: la storica band torinese ha diffuso sui propri canali social una riflessione fortemente sarcastica indirizzata direttamente all’ex generale dell’Esercito. Nel messaggio, il gruppo mette a confronto la narrazione sulla criminalità e sul degrado urbano contemporaneo con le grandi emergenze e le violenze che hanno caratterizzato la storia repubblicana italiana nei decenni passati:

Una presa di posizione netta e provocatoria che richiama le serie storiche dei reati per contestare il concetto di sicurezza e la contrapposizione tra passato e presente al centro del comizio odierno.

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