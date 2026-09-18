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Vannacci a Torino per un convegno sulla sicurezza: l’attacco dei Subsonica via social
Ad esporsi sulla presenza di Vannacci in città è proprio la band torinese
TORINO – La presenza a Torino di Roberto Vannacci, leader del movimento politico Futuro Nazionale, per un incontro dedicato al tema della sicurezza, ha innescato un acceso dibattito pubblico e acceso la reazione del mondo della musica e della cultura cittadina.
A intervenire nella discussione sono stati i Subsonica: la storica band torinese ha diffuso sui propri canali social una riflessione fortemente sarcastica indirizzata direttamente all’ex generale dell’Esercito. Nel messaggio, il gruppo mette a confronto la narrazione sulla criminalità e sul degrado urbano contemporaneo con le grandi emergenze e le violenze che hanno caratterizzato la storia repubblicana italiana nei decenni passati:
Una presa di posizione netta e provocatoria che richiama le serie storiche dei reati per contestare il concetto di sicurezza e la contrapposizione tra passato e presente al centro del comizio odierno.
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