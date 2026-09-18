Villafranca Piemonte, al via la Sagra dei Pescatori: cinque giorni tra fritto misto, musica e tradizione

VILLAFRANCA PIEMONTE – Cinque giorni di festa, musica, spettacoli e gastronomia. Venerdì 25 settembre torna a Villafranca Piemonte la Sagra dei Pescatori, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco con il coinvolgimento delle associazioni, dei comitati frazionali e della Protezione Civile.

L’apertura è in programma alle 19 al RistoPalatenda di via Caduti per la Libertà, con una cena a base di fritto misto di mare. La serata proseguirà con la musica di Skar e Manfree e del Dj Matrix.

Sabato tra Alpini, premi e spettacolo sul Po

Sabato 26 settembre alle 17, nell’area dell’ex Monastero, si terrà l’inaugurazione ufficiale. La cerimonia sarà dedicata all’Esercito Italiano e agli Alpini, con l’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

Durante il pomeriggio saranno consegnate dal Comune onorificenze e benemerenze a persone e associazioni che si sono distinte nel volontariato, nella medicina, nella cultura, nello sport, nella musica e nella vita della comunità. Il sindaco Agostino Bottano consegnerà inoltre una copia della Costituzione ai diciottenni di Villafranca.

In programma anche la premiazione dei concorsi fotografici “La semplicità nella vita” e “Pesci in vetrina”. Nel centro storico si esibiranno la banda Santa Cecilia e le majorettes.

Alle 22 appuntamento sul Po con lo spettacolo pirotecnico e musicale, realizzato in collaborazione con l’associazione Amici del Po. Dalle 23 la festa continuerà al RistoPalatenda con Nisha Celebration e Farkas Dj.

Domenica tra fiere, visite e il concerto di Ivana Spagna

Domenica 27 settembre il programma sarà particolarmente ricco. In via Roma ci saranno la Fiera della meccanizzazione agricola, il raduno di trattori d’epoca, il Moto Day, il mercatino dell’antiquariato e dell’usato e quello degli hobbisti, oltre agli stand commerciali.

Il Lions Club Barge-Bagnolo-Cavour proporrà inoltre uno screening gratuito per la prevenzione del glaucoma.

Sono previste anche visite guidate al castello di Marchierù, giochi di legno sotto l’ala comunale e, nel pomeriggio, visite alla cappella di Missione nella frazione San Giovanni.

Tra le 14 e le 18, nei campi esterni del Pala Bus Company, gli istruttori del centro cinofilo Artyd-og presenteranno alcune discipline sportive insieme ai loro cani. Nel centro storico spazio invece all’acrobatica aerea del gruppo Up Acrobatic, alle 14.30 e alle 17.30, e alla musica di Poldino e i sociu dalle 15.

Alle 16, nella biblioteca Reinaldi, è previsto il laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni “Tesori nell’acqua: laboratorio sulle pietre”.

Al RistoPalatenda il pranzo e la cena saranno dedicati al gran fritto misto di fiume. La serata si chiuderà con il concerto di Ivana Spagna, attesa alle 21.30 al Palatenda.

Lunedì e martedì gli ultimi appuntamenti

Lunedì 28 settembre, dalle 9, gli impianti sportivi ospiteranno “Pesciolini in gioco”, una mattinata di attività ludico-sportive per i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria. Seguiranno il pranzo offerto dall’amministrazione comunale e la visita alle mostre.

La sera si tornerà a tavola con il gran fritto misto di mare, mentre alle 21.30 sarà protagonista l’orchestra Gianmarco Bagutti, in una serata presentata da Sonia De Castelli.

La Sagra si chiuderà martedì 29 settembre. Alle 8 partirà la fiera commerciale. A pranzo gli ospiti della casa di riposo Conti Rebuffo saranno accolti dall’amministrazione comunale, mentre la sera è previsto l’ultimo appuntamento gastronomico con il gran fritto misto di mare.

Sul palco saliranno l’orchestra di Federica Cocco, Marco Zeta e Maurizio Medeo, per concludere i cinque giorni di festa.

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