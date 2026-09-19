Il forte odore dall’auto lo tradisce: sotto il sedile una scatola con mezzo chilo di droga

BARDONECCHIA – Un forte odore di marijuana proveniente dall’abitacolo ha insospettito gli agenti della Polizia di Stato, che durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio a Bardonecchia hanno fermato un’auto sulla quale viaggiava un ragazzo di 24 anni. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato.

Il primo controllo ha portato al ritrovamento di un involucro contenente hashish. Gli agenti hanno quindi deciso di approfondire la perquisizione dell’automobile.

La scatola sotto il sedile del passeggero

Sotto il sedile lato passeggero è stato trovato un pacco di cartone di considerevoli dimensioni. Il 24enne, secondo quanto riferito dalla Polizia, avrebbe inizialmente fornito una spiegazione vaga, sostenendo che il pacco appartenesse a un amico e che contenesse dei fumetti.

La scatola, completamente chiusa e sigillata, è stata quindi portata negli uffici del Commissariato e aperta dagli agenti. All’interno è stata trovata una consistente quantità di marijuana, per un peso complessivo di circa 500 grammi.

Durante la perquisizione personale del giovane sono stati inoltre trovati 400 euro in contanti e una banconota da un dollaro statunitense. Anche il denaro è stato sequestrato.

La perquisizione nell’abitazione

Gli accertamenti sono stati successivamente estesi anche all’abitazione del 24enne a Bardonecchia. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato altra sostanza stupefacente, in particolare hashish, che è stata sequestrata e si è aggiunta a quella già rinvenuta nell’automobile.

Al termine dell’intervento il 24enne è stato arrestato. Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati posti sotto sequestro dalla Polizia di Stato.

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