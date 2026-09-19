È morto a 47 anni il sindaco di Roasio Gianmario Taraboletti

ROASIO – È morto a 47 anni Gianmario Taraboletti, sindaco di Roasio, nel Vercellese. Il primo cittadino è stato colpito da un malore nel pomeriggio di venerdì 18 settembre, mentre si trovava nella sua agenzia di assicurazioni, situata nelle vicinanze del municipio.

Una morte improvvisa che ha lasciato sotto choc la comunità di Roasio. Taraboletti era atteso alle 17.30 in Comune per una riunione di giunta. Più tardi avrebbe dovuto rientrare a casa, dove lo aspettavano la moglie Claudia e i loro due figli.

Quando non si è presentato all’appuntamento, alcune persone sono andate a cercarlo nel suo ufficio. È lì che è stato trovato ormai senza vita. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Sindaco di Roasio dal 2016

Taraboletti era stato eletto sindaco per la prima volta dieci anni fa. Nel giugno 2024 era stato confermato alla guida del Comune di Roasio per un nuovo mandato.

La notizia della sua morte ha colpito non soltanto l’amministrazione comunale, ma l’intera comunità locale, dove Taraboletti era conosciuto anche per la sua attività professionale nel settore assicurativo.

Aveva 47 anni e si trovava ancora pienamente impegnato nell’attività amministrativa del Comune. La sua scomparsa improvvisa interrompe così il percorso iniziato nel 2016 alla guida di Roasio e proseguito con la rielezione del 2024.

Nelle prossime ore sono attese ulteriori informazioni sulle circostanze della morte e sulle modalità con cui la comunità potrà rendere omaggio al sindaco.

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