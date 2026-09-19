Olly compie 9 anni: il compleanno dopo l’intervento e il sogno di tornare a camminare

TORINO – Olivia, per tutti Olly, compie 9 anni. Un compleanno che arriva dopo settimane importanti e impegnative per la bambina, che a inizio settembre ha affrontato un intervento chirurgico alle gambe e che ora è impegnata in un percorso di riabilitazione per recuperare nuovi equilibri e continuare a camminare.

A raccontare questo momento è il papà Simone Aversa, che ha affidato a un post il racconto dei progressi della figlia e l’appello a sostenerla nel percorso che sta affrontando.

L’intervento è stato eseguito per allungare tendini e muscoli delle gambe, con l’obiettivo di ridurre la pressione esercitata sullo scheletro e preservare la capacità di camminare di Olly. Dopo alcuni giorni di immobilizzazione a letto, la bambina ha iniziato la riabilitazione.

Ora deve imparare a convivere con quelle che il papà definisce le sue “gambine nuove”: sono cambiati la lunghezza, gli equilibri e gli schemi di movimento e il cervello deve progressivamente imparare a riconoscerli.

È una sfida che Olly sta affrontando un passo alla volta, con la determinazione che, racconta il padre, l’ha sempre contraddistinta.

Il calendario della felicità di Olly

Nel post per il suo compleanno, Simone Aversa ricorda anche un piccolo progetto che Olly aveva scritto qualche tempo fa: il suo “calendario della felicità”, una lista di desideri semplici e quotidiani.

Giocare al parco con gli amici, andare in bicicletta, partecipare a una festa di compleanno, riuscire a vestirsi da sola.

Desideri che per molti bambini possono sembrare gesti normali, ma che per Olly rappresentano traguardi da conquistare attraverso terapie, esercizio e impegno quotidiano.

Ed è proprio pensando a questi obiettivi che la famiglia invita chi vuole sostenere Olly a contribuire al suo percorso.

Dalla riabilitazione all’idrokinesiterapia

Per continuare a lavorare sulla propria autonomia, Olly segue diversi percorsi riabilitativi.

C’è la rieducazione e riabilitazione post-operatoria, fondamentale in questa fase per preservare le funzioni motorie e l’autonomia. C’è poi l’idrokinesiterapia, cioè la terapia in acqua, che permette di lavorare sul movimento in condizioni che possono favorire una maggiore libertà e aiutare a rilassare la muscolatura.

A questi percorsi si aggiungono la psicomotricità, per sostenere anche la gestione delle emozioni e le interazioni sociali, e la logopedia, che accompagna Olly nelle attività legate alla lettura, alla scrittura e alla comunicazione.

Sono percorsi che richiedono continuità e tempo e che rappresentano una parte importante della quotidianità della bambina.

Un compleanno fatto di nuovi traguardi

Per i suoi 9 anni, quindi, Olly non chiede soltanto una festa o un regalo. Il messaggio della famiglia è quello di contribuire a rendere possibili nuove conquiste, continuando a riempire quel calendario della felicità di piccoli e grandi traguardi.

«Con il tuo sostegno il compleanno di Olly diventa la promessa di nuove conquiste da raggiungere insieme», scrive Simone Aversa nel messaggio rivolto a chi segue la storia della bambina.

Le informazioni sulla storia di Olly, sulla sua malattia e sulle modalità per sostenerne il percorso sono disponibili sul sito fondazione Help Olly Onlus.

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