Torino diventa la capitale delle donne clown: arriva il festival “Pagliacce”

TORINO – Torino si prepara a diventare per cinque giorni la capitale internazionale della comicità al femminile. Dal 14 al 18 ottobre 2026 torna infatti “Pagliacce – Festival internazionale di donne clown”, organizzato da Le due e un quarto, con artiste provenienti da diversi Paesi e un programma diffuso tra spettacoli, incontri e attività per scuole e famiglie.

La grande novità dell’edizione 2026 riguarda le sedi del festival. Lo storico Chapiteau Madera si sposta in Circoscrizione 7, dove sarà allestito in corso Vercelli 15. Il festival coinvolgerà inoltre altri spazi del quartiere, tra cui il Cecchi Point, l’Atelier Teatro Fisico Philip Radice e i Giardini Maria Teresa di Calcutta.

Da Gardi Hutter a Rita Pelusio, le protagoniste del festival

Il programma porterà a Torino alcune delle protagoniste internazionali della comicità e del clown contemporaneo. Tra i nomi annunciati ci sono Gardi Hutter, A Nariguda, Marta Renyer, Maria Andrés, Rita Pelusio e Sophie Withman.

Non mancheranno inoltre le produzioni italiane e le prime nazionali, con spettacoli pensati non soltanto per i bambini ma anche per un pubblico adulto.

Nei cabaret di apertura e chiusura del festival è prevista anche la partecipazione speciale di Tania Occhionero, conosciuta dal pubblico televisivo per “Zelig”.

“Creature dell’altrove”, tra comicità e riflessione

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà “Creature dell’altrove”, un viaggio tra mondi immaginari, creature sconosciute e diversità.

«L’edizione 2026 ha come claim “Creature dell’altrove”: un viaggio tra mondi strani, creature sconosciute e somiglianze inattese», spiegano Martina Soragna e Silvia Laniado, direttrici artistiche del festival e componenti del duo Le due e un quarto.

L’“Altrove”, spiegano le organizzatrici, diventa uno spazio dedicato all’immaginazione, al mito, al sogno e all’invenzione artistica. Gli spettacoli spazieranno dal grottesco al clown politico, cercando di unire comicità, emozione e riflessione.

Uno spettacolo con persone con disabilità cognitive

Tra le nuove collaborazioni dell’edizione 2026 c’è quella con la Cooperativa Il Sogno di una cosa, coinvolta nello spettacolo Cosa ci fai dentro lo specchio?, che porterà in scena persone con disabilità cognitive.

Il tema dell’inclusione attraverserà anche altre iniziative del festival, a partire dalle attività dedicate al territorio.

Spazio alle scuole e alle famiglie

Una parte importante di “Pagliacce” sarà infatti rivolta alle scuole della Circoscrizione 7, con spettacoli mattutini e le cosiddette visite circo-spaziali, pensate per far conoscere a bambine e bambini il circo contemporaneo, i suoi mestieri artistici e tecnici e il particolare linguaggio del clown.

Il programma comprenderà anche attività gratuite per famiglie, scuole, associazioni e abitanti del quartiere, accanto agli spettacoli a pagamento.

Spettacoli più accessibili con le “relaxed performance”

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è anche una particolare attenzione all’accessibilità. Alcuni appuntamenti saranno proposti nella formula delle relaxed performance, pensata per rendere l’esperienza più facilmente fruibile anche da persone autistiche e da persone con sensibilità sensoriali.

Prima degli spettacoli sarà disponibile una descrizione dettagliata di ciò che avverrà in scena, comprese luci, suoni, interazioni e possibili momenti di maggiore intensità. In questo modo gli spettatori potranno conoscere preventivamente le caratteristiche della performance e valutare se l’esperienza sia adatta alle proprie esigenze.

Durante gli spettacoli sarà inoltre possibile uscire dalla sala in caso di disagio provocato da rumori o luci, senza che questo impedisca di assistere alla rappresentazione.

Pagliacce è organizzato da Le due e un quarto con il sostegno del Ministero della Cultura, Fondazione CRT e Regione Piemonte, il patrocinio della Circoscrizione 7 e della Città di Torino e la collaborazione di Pagliacce Network, Flic, Atelier Philip Radice, Cecchi Point, Cooperativa Il Sogno di Una Cosa, EMMA CAV, Listen APS e Nora Bookshop.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese