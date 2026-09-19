A Giaglione il panificio che sforna pane da 200 anni: festa per il bicentenario del Panificio Regis

GIAGLIONE – Due secoli di storia, farina e lavoro quotidiano. A Giaglione, in Val di Susa, il Panificio Regis raggiunge quest’anno un traguardo raro: 200 anni di attività ininterrotta. Una lunga storia iniziata nell’Ottocento e arrivata fino a oggi attraverso generazioni della stessa famiglia, mantenendo il legame con la tradizione artigianale e con il territorio.

Il panificio si trova nella frazione Sant’Andrea, lungo la strada che sale verso il Colle del Moncenisio, in una posizione che nel corso dei decenni lo ha reso un punto di riferimento non soltanto per gli abitanti di Giaglione, ma anche per chi attraversa la valle.

Due secoli tra farina e tradizione

Il traguardo dei 200 anni racconta una continuità non comune per un’attività commerciale. Generazione dopo generazione, il Panificio Regis ha conservato i saperi dell’arte bianca, adattandoli al passare del tempo senza perdere il carattere artigianale della produzione.

Oggi a custodire questa eredità sono Sandra, Bruno e Laura, che continuano l’attività di famiglia mantenendo vivo un mestiere profondamente legato alla storia delle comunità alpine.

Una bottega che, oltre alla produzione di pane e prodotti da forno, rappresenta quindi anche un pezzo della memoria locale: un luogo che ha attraversato trasformazioni economiche e sociali, continuando a essere presente nella vita quotidiana della comunità.

La targa consegnata dal sindaco di Giaglione

Il bicentenario è stato riconosciuto anche dalle istituzioni locali. Durante le celebrazioni della Festa del Lavoro, il sindaco Enzo Campo Bagatin ha consegnato a Sandra, Bruno e Laura una targa ufficiale per celebrare la lunga attività del panificio.

Un riconoscimento alla continuità di un’impresa familiare che ha scelto di rimanere legata al proprio territorio e di tramandare un patrimonio di conoscenze e tradizioni.

Il 26 settembre la festa per i 200 anni

Per celebrare questo importante anniversario, il Panificio Regis ha organizzato una giornata speciale sabato 26 settembre.

Sarà un’occasione per festeggiare insieme alla comunità i due secoli di attività e per riscoprire una storia che appartiene non soltanto alla famiglia che ha portato avanti il panificio, ma anche a Giaglione e alla Val di Susa.

Duecento anni dopo l’inizio di questa avventura, il forno di frazione Sant’Andrea continua così a raccontare, attraverso il profumo del pane e dei prodotti da forno, una parte della storia quotidiana di questo angolo del Piemonte.

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