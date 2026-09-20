Bruno Barbieri nel Monferrato: attesa la sfida tra le vigne di “4 Hotel”

ASTI – I paesaggi vitivinicoli del Monferrato, patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO, approdano questa sera nella prima serata televisiva nazionale. Domenica 20 settembre alle 21:15 va in onda la puntata della nona stagione di 4 Hotel, il format cult condotto dallo chef pluristellato Bruno Barbieri.

Al centro della contesa ci saranno quattro strutture ricettive d’eccellenza distribuite tra le colline delle province di Asti e di Alessandria. La sfida vedrà i quattro albergatori giudicarsi reciprocamente – sotto lo sguardo attento e i consueti severi parametri di Barbieri – su location, camera, servizi, colazione e prezzo, offrendo una vetrina completa su borghi antichi, castelli e accoglienza tipica piemontese.

L’appuntamento rappresenta un volano strategico per la promozione del territorio, come sottolineato congiuntamente da Mariano Rabino, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, e Roberto Cava, presidente di Alexala (l’Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria):

«Ancora una volta il Monferrato è al centro dell’attenzione mediatica grazie a un programma televisivo che mette al centro la valorizzazione dell’accoglienza alberghiera e del territorio. Siamo certi che sarà un importante veicolo di visibilità a livello nazionale per le nostre colline, Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco dal 2014. Presentare e raccontare il Monferrato a un pubblico così eterogeneo è una grande opportunità ed è la dimostrazione di come le due Atl continuino a collaborare in modo congiunto».

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