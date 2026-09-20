Assalto con l’esplosivo al bancomat della Banca di Asti di Ferrere: filiale sventrata e vetri in frantumi

FERRERE – Due boati violentissimi sono stati percepiti a Ferrere, nell’Astigiano poco dopo le 3:00 della notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre. Stando agli ultimi aggiornamenti, un commando ha preso di mira la filiale locale della Banca di Asti con un attacco dinamitardo mirato allo sportello automatico.

Il gruppo era composto da quattro persone a volto coperto, giunte a bordo di due automobili, che hanno piazzato candelotti di esplosivo per far saltare la camera blindata situata alle spalle del dispositivo erogatore: la duplice deflagrazione ha letteralmente sventrato gli arredi interni e le strutture della filiale.

L’onda d’urto è stata talmente potente da mandare in frantumi i vetri delle finestre dell’abitazione situata esattamente di fronte all’istituto di credito.

Non si registrano fortunatamente feriti tra i residenti. Subito dopo l’esplosione, la banda si è data a una fuga precipitosa a fari spenti in direzione di San Damiano d’Asti. L’ammontare dell’eventuale bottino asportato è ancora in fase di quantificazione da parte dei funzionari dell’istituto bancario. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi tecnici e nell’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire alle targhe dei veicoli e all’identità dei fuggitivi.

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