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Assalto con l’esplosivo al bancomat della Banca di Asti di Ferrere: filiale sventrata e vetri in frantumi

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine per risalire alle targhe dei veicoli e all’identità dei fuggitivi
Chiara Scerba

Pubblicato

23 secondi fa

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FERRERE – Due boati violentissimi sono stati percepiti a Ferrere, nell’Astigiano poco dopo le 3:00 della notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre. Stando agli ultimi aggiornamenti, un commando ha preso di mira la filiale locale della Banca di Asti con un attacco dinamitardo mirato allo sportello automatico.

Per approfondire:

Il gruppo era composto da quattro persone a volto coperto, giunte a bordo di due automobili, che hanno piazzato candelotti di esplosivo per far saltare la camera blindata situata alle spalle del dispositivo erogatore: la duplice deflagrazione ha letteralmente sventrato gli arredi interni e le strutture della filiale.

L’onda d’urto è stata talmente potente da mandare in frantumi i vetri delle finestre dell’abitazione situata esattamente di fronte all’istituto di credito.

Non si registrano fortunatamente feriti tra i residenti. Subito dopo l’esplosione, la banda si è data a una fuga precipitosa a fari spenti in direzione di San Damiano d’Asti. L’ammontare dell’eventuale bottino asportato è ancora in fase di quantificazione da parte dei funzionari dell’istituto bancario. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi tecnici e nell’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire alle targhe dei veicoli e all’identità dei fuggitivi.

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