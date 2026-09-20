Greentour 2026, il podismo verso Superga: trionfano Davide Giovine e Chiara Giovando

TORINO – Grande partecipazione ed entusiasmo lungo i sentieri della collina torinese per l’edizione 2026 della Greentour, la classica corsa podistica offroad che collega la città alla Basilica di Superga. Nonostante la fitta concorrenza di appuntamenti nel fine settimana, l’evento organizzato da Giannone Running ha fatto registrare una massiccia affluenza sia sulle due distanze competitive da 20 e 9 chilometri, sia sulla Family Run non competitiva di 5 km (“Il Giro sulla Collina”).

La gara regina da 20 kM

Sul percorso principale di 20,4 chilometri per 876 metri di dislivello positivo, la gara maschile si è trasformata ben presto in un assolo di Davide Giovine, che ha tagliato il traguardo in solitaria fermando il cronometro sul tempo di 1h24’48”. Giovine ha inflitto un distacco di 5’48” a Matteo Lovera, secondo al traguardo; a completare il podio è stato Davide Piccardino (ASD Vigonechecorre, a 6’42”), seguito da Filippo Bertone (quarto a 7’16”) e da Manuel Accurso (Atl. Monterosa Fogu Arnad, quinto a 8’08”).

Tra le donne il successo è andato a Chiara Giovando (As Pegarun), prima con il crono di 1h41’56”. Alle sue spalle si è piazzata Claire Justine Ellins, staccata di 5’09”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Giulia Noascone (a 6’32”). Quarta piazza per Anna Gili (Ranarunner Villastellone, a 7’38”) ed Elisa Almondo (Dragonero, a 13’29”).

I risultati sulla distanza corta di 9 km

Nella prova da 9 chilometri e 334 metri di dislivello, il settore maschile ha incoronato Giorgio Ioppolo (Pol. Sant’Orso Aosta) con il tempo di 35’30”, capace di regolare sul filo dei secondi Filippo D’Onofrio (Sisport, a 22”) e Luca Maria Bianco (a 1’19”).

In campo femminile dominio per i colori della società organizzatrice: a imporsi è stata Rossella Elisa Chiara Gioia (Giannone Running) in 43’23”, davanti alla compagna di squadra Mariana Mates (a 1’37”) e a Maria Provenzale (a 2’27”).

L’iniziativa ha beneficiato del supporto istituzionale di Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana, dei Comuni attraversati e delle Circoscrizioni 7 e 8. Archiviata con successo la salita verso la collina, il calendario di Giannone Running guarda già all’inverno con la tradizionale 6 Miglia di Natale, in programma il prossimo 13 dicembre.

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