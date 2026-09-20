Allianz Stadium, la Juventus supera l’Atalanta 2-0: decidono Conceição e Bremer

TORINO – Sulla scia dell’ottimo momento continentale mostrato in Europa League, la Juventus conferma solidità e brillantezza superando con autorità l’Atalanta per 2-0 davanti al pubblico amico dell’Allianz Stadium. Una rete per tempo piega la formazione orobica al termine di novanta minuti condotti con piglio autoritario dai bianconeri.

La sblocca Conceição

La gara è cominciata in un clima teso sugli spalti per le contestazioni e i cori intonati da parte della Curva Sud durante il minuto di raccoglimento osservato in memoria di Sandro Mazzola. Sul rettangolo verde, tuttavia, la squadra bianconera ha imposto subito il proprio ritmo, creando pericoli costanti nell’area nerazzurra grazie agli spunti in profondità di Kolo Muani.

La reazione dell’Atalanta si è limitata a una fiammata di Rowe, ma al 28′ della prima frazione si è concretizzato il vantaggio della formazione di casa: rapida combinazione avviata dall’assist di Çelik per l’inserimento letale di Francisco Conceição, freddo nel depositare in rete il pallone dell’1-0.

Bremer mette il sigillo definitivo

Nella ripresa i bianconeri hanno gestito con ordine le sfuriate offensive dell’Atalanta, neutralizzando sul nascere ogni tentativo di rimonta avversario. A chiudere definitivamente i conti e blindare i tre punti ci ha pensato il difensore brasiliano Bremer, firmando il raddoppio del 2-0 e mandando in archivio il big match.

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