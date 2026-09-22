Colpisce con un pugno la ex compagna e minaccia di ucciderla: arrestato e portato nel carcere di Ivrea

IVREA – È stato arrestato dai carabinieri di Settimo Vittone e portato nel carcere di Ivrea l’uomo di 37 anni accusato di atti persecutori e detenzione illegale di arma.

I maltrattamenti e le minacce di morte

Nei giorni scorsi è stata la ex compagna dell’uomo a chiedere aiuto segnalando al 112 di essere stata colpita violentemente con un pugno al volto nell’androne di casa e poi minacciata: il 37enne le aveva promesso di ucciderla.

L’uomo è stato subito bloccato dai militari dell’Arma dopo l’aggressione. L’ex compagno della donna è stato trovato in possesso di una carabina ad aria compressa risultata rubata nel 2007 in Lombardia, quattro cartucce a pallettoni e 24 grammi di marijuana.

La donna non lo aveva mai denunciato, ma da tempo era vittima di comportamenti vessatori e atteggiamenti aggressivi da parte dell’ex compagno.

Il 37enne è stato denunciato a piede libero anche per percosse e ricettazione oltre che segnalato alla prefettura di Torino per detenzione di stupefacenti.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

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