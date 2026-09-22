Torino, un bambino di sette anni è in gravi condizioni: è stato investito mentre era in bici

TORINO – Un impatto violento e un bambino che ora è in gravi condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Questo il bilancio dello scontro stradale avvenuto questa mattina a Torino. Qui, nel controviale del tratto compreso tra gli incroci con via Montebello e via Tarino, in corso Regina Margherita si sono scontrati il conducente di una automobile alla guida di una Fiat Punto e un bambino in sella alla propria bicicletta. Il piccolo avrebbe sette anni. Il conducente della vettura si è immediatamente fermato.

Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 che hanno intubato il bambino e lo hanno trasportato all’ospedale infantile Regina Margherita in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento

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