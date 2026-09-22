Oltraggio degli ultrà a Sandro Mazzola: la Juve se la cava con una multa di 10 mila euro

TORINO – Il giudice sportivo sceglie la linea morbida: ammenda di 10 mila euro alla Juventus dopo il mancato rispetto del minuto di silenzio disposto nell’ultima giornata di Serie A per la morte di Sandro Mazzola. Nell’occasione, domenica scorsa, uno sparuto gruppo di ultras in Curva Sud infatti, si era girato di spalle durante il raccoglimento per l’ex calciatore dell’Inter, mentre altri gruppi hanno intonato a gran voce cori dedicati alla memoria di Gaetano Scirea e all’avvocato Gianni Agnelli.

La decisione del giudice Gerardo Mastrandrea, arrivata pochi minuti fa, ha tenuto conto, si legge, della «tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio».

La Juventus aveva infatti diffuso già nella serata di domenica un comunicato – a dire il vero stringato e privo di riferimenti specifici – in cui ricordava che nessuna rivalità poteva giustificare la mancanza di rispetto durante il minuto di silenzio.

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