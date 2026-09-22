Per le scuole piemontesi colpite da calamità è attivo il canale regionale per gli interventi straordinari

TORINO – Quando un evento calamitoso compromette l’agibilità di un edificio scolastico è importante agire con tempestività. Per questo la Regione Piemonte ha attivato un portale telematico per intervenire rapidamente.

Si tratta di una misura sperimentale dedicata agli enti locali che devono affrontare interventi straordinari per ripristinare l’agibilità delle scuole danneggiate e consentire nel minor tempo possibile la ripresa delle attività. L’obiettivo è di assicurare il rapido ripristino della piena funzionalità degli edifici scolastici colpiti, per consentire la regolare ripresa e continuità dell’erogazione del servizio scolastico, salvaguardando il diritto allo studio e le condizioni di sicurezza della popolazione scolastica.

La novità del portale

Il portale telematico dedicato – a differenza dei bandi – non ha scadenze prestabilite. Gli enti interessati possono presentare in ogni momento e al bisogno la propria richiesta, nel rispetto delle condizioni previste dalla misura, compatibilmente con le risorse disponibili.

Cosa finanziano i contributi

I contributi sono destinati a finanziare interventi pubblici straordinari di ripristino della completa agibilità di edifici scolastici colpiti da eventi calamitosi, garantendone funzionalità e adeguate condizioni di sicurezza, con esclusione degli interventi urgenti di protezione civile.

Per eventi calamitosi si intendono accadimenti naturali, di particolare rilevanza e intensità, quali

alluvioni

movimenti franosi

valanghe

nevicate eccezionali

grandinate

nubifragi

trombe d’aria

altri fenomeni naturali che possono causare gravi danni.

La misura sperimentale, riferita al biennio 2026-2027, è uno strumento di carattere straordinario per assegnare contributi destinati a interventi urgenti da effettuare su edifici dichiarati inagibili, anche in parte, per i quali risulti compromessa la continuità del servizio scolastico.

Chi può usufruirne e come vi si accede

Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali del territorio piemontese, quali Città metropolitana di Torino, Province, Comuni e Unioni di Comuni, ai quali compete, secondo la normativa vigente, la manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico oggetto di intervento. Alla misura si accede attraverso l’applicativo ARES 2.0 Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica.

Gli edifici candidabili devono essere di proprietà pubblica, sede di scuole pubbliche statali e paritarie. Il contributo massimo concedibile è di 100 mila euro, il minimo 10 mila euro.

Per ogni intervento il contributo sarà calcolato automaticamente, tenendo conto della gravità dell’evento e dell’entità della richiesta.

Le domande sul portale telematico dovranno essere presentate entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento che ha danneggiato l’edificio.

Altre informazioni e approfondimenti sul sito web della Regione Piemonte.

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