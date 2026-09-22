Pernigotti accelera sull’export in Europa, Cina e Usa

NOVI LIGURE – Pernigotti spinge sull’acceleratore dell’internazionalizzazione e si prepara a presentare le sue nuove strategie di espansione globale in due tra i più rilevanti appuntamenti fieristici del settore agroalimentare: l’American Buy Italian (ABI) a Stresa (29-30 settembre) e il SIAL di Parigi (17-21 ottobre), dove lo storico marchio piemontese farà il suo esordio assoluto.

I due vertici B2B arrivano a coronamento di un anno fiscale (chiuso a giugno 2026) in forte crescita. Un risultato trainato sia dalle linee classiche sia da una penetrazione sempre più incisiva nei mercati esteri. Oltre a rafforzare la presenza nei canali europei già presidiati – come Germania e Regno Unito -, il gruppo di Novi Ligure punta ora con decisione ai mercati extra-UE, individuando in Stati Uniti e Cina i bacini strategici a più alto potenziale di sviluppo.

Le novità per i mercati esteri: dal Gianduiotto alle praline al Tiramisù

Per conquistare i palati internazionali, Pernigotti punta su un mix di grande tradizione e innovazione di prodotto:

I nuovi Scrigni al Tiramisù: è la principale novità presentata alle fiere. Un guscio di cioccolato fondente con un cuore cremoso ispirato al celebre dessert italiano. Realizzati in Italia con soli aromi naturali e proposti nel formato da 150 g, i cioccolatini vantano il sigillo ufficiale “Approved by Tiramisù World Cup 2026” .

I grandi classici e le nuove ricette: accanto a icone come il Gianduiotto e il Cremino, l’azienda propone varianti di gusto contemporanee al Pistacchio e al Caramello, riprogettate con pack e formati studiati ad hoc per la grande distribuzione e il retail estero.

Attraverso gli incontri programmati con buyer, distributori e partner internazionali a Stresa e Parigi, lo storico marchio dolciario intende consolidare il proprio posizionamento come ambasciatore del Made in Italy dolciario nel mondo.

La crescita internazionale rappresenta una delle direttrici strategiche del nostro percorso. Vogliamo portare nei mercati esteri un’espressione autentica del cioccolato italiano, costruita sulla forza di un marchio storico, sulla qualità delle nostre materie prime e sulla capacità di innovare mantenendo riconoscibile la nostra identità. In particolare, il SIAL di Parigi rappresenta per noi un momento importante di confronto con clienti ed operatori provenienti da tutto il mondo e un’occasione per presentare le novità con cui intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza internazionale.

ha dichiarato Arnaldo Sommovigo, International Brand director di Pernigotti SpA.

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