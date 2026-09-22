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Scontro sulla strada statale 457 di Moncalvo: una persona ferita, traffico bloccato

A causa dell’impatto una persona è rimasta ferita

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12 secondi fa

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ASTI – Uno scontro stradale si è verificato nella mattinata di oggi a Moncalvo, in provincia di Asti. Il sinistro ha coinvolto i conducenti di un mezzo pesante e di un furgone. A causa dell’impatto una persona è rimasta ferita.

Per approfondire:

Come informa Anas, a causa dello scontro, il traffico è bloccato sulla strada statale 457 “di Moncalvo” al km 21,75, nel territorio comunale di Moncalvo (AT). Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto sono presenti i carabinieri di Moncalvo per i rilievi del caso, il personale sanitario del 118 e le squadre Anas.

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