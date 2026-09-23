In Piemonte l’autunno parte con l’anticiclone: temperature massime vicine ai 30°C, minime in calo

TORINO – Lo avevamo già anticipato: l’estate fatica a lasciare il passo alla stagione successiva. Sebbene, infatti, l’autunno astronomico sia ufficialmente iniziato, in Piemonte domina ancora l’anticiclone.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, il Piemonte rimane ancora interessato da un esteso anticiclone presente sull’Ovest Europa quest’oggi indebolito, temporaneamente, da umide e più fresche correnti orientali nei bassi strati dell’atmosfera associate ad un’avvezione di aria fredda in corso sui Balcani e sul medio-basso versante adriatico.

Registrata una prima parte di mercoledì con cielo nuvoloso specie sui settori di medio-bassa montagna, pedemontani e pianure comprese tra Cuneese e Biellese, ma con tendenza poi ad ampie schiarite a partire dalla Lombardia fino a cielo poco o al più irregolarmente nuvoloso.

Seguirà, prosegue Vuolo, un giovedì nuovamente ben soleggiato su tutta la regione, salvo sottili velature di passaggio, nonché un venerdì con nubi sparse alternate a schiarite ma sempre in un contesto asciutto su tutta la regione.

Le temperature – conclude – sono attese in diminuzione nei valori massimi nella giornata di oggi, compresi tra 22 e 26 °C e in moderato aumento domani tra 25 e 28 °C su pianure e colline, con ampia escursione termica giornaliera stante un deciso calo dei valori minimi notturni che potranno spingersi fin verso la soglia dei 10 °C da domattina anche sulle aree rurali delle pianure e nei fondovalle collinari.

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