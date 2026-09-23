SFM5 Orbassano – Torino Stura: si spera che nel 2027 si finisca la fermata di Orbassano-San Luigi

TORINO – Il cantiere della stazione SFM5 di Orbassano-San Luigi è fermo da mesi dopo che RFI ha sospeso i lavori per approfondire delle soluzioni di cantierizzazione e regolazione della circolazione più sostenibili. Per la stazione San Luigi servirà realizzare una variante e serviranno nuovi fondi per un progetto che è in ritardo di 5 anni.

La fermata Orbassano-San Luigi, è uno dei nodi della futura SFM5 Orbassano – Torino Stura, una vera metro leggera urbana che prevede il collegamento tra Orbassano-San Luigi e Torino Stura, passando per Porta Susa, e prevede la costruzione delle stazioni Borgata Quaglia – Le Gru nel comune di Grugliasco e di San Paolo a Torino, oltre a quella di San Luigi – Orbassano. La fermata Torino San Paolo nascerà dall’attuale stazione di Torino San Paolo abilitata al solo traffico merci sulla linea del Frejus che sarà riconvertita a fermata passeggeri lungo l’asse di via Tirreno.

Nei giorni scorsi se ne è discusso in consiglio regionale. A fare il punto in Aula è stato l’assessore Gian Luca Vignale: “la chiusura della Sp 174 è prevista entro la fine del 2026, mentre conclusione dei lavori e attivazione della fermata sono ora previste nella seconda metà del 2027. Il nodo principale resta la Sp 174, la cui chiusura è indispensabile per realizzare il prolungamento del sottovia e collegare la linea ai binari della nuova fermata. Rfi ha però dovuto approfondire, insieme a enti locali, forze dell’ordine, ospedale San Luigi e 118, una soluzione viabilistica in grado di limitare i disagi e garantire soprattutto l’accesso ai servizi di emergenza”.

La consigliera Alice Ravinale (Avs), ha chiesto alla Regione tempi certi per la conclusione dei lavori e l’attivazione della stazione: “c’è la necessità di fare chiarezza sul cronoprogramma, anche alla luce delle segnalazioni dei cittadini sul rallentamento del cantiere. La risposta della Regione fissa ora un nuovo riferimento: la fermata San Luigi dovrebbe entrare in funzione nella seconda metà del 2027, insieme al completamento degli interventi necessari all’avvio della Sfm5”.

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