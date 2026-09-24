A Brandizzo Fillea Cgil e Filt annunciano che si costituiranno parte civile al processo per la strage del 2023

BRANDIZZO – Il processo per la strage di Brandizzo (TO), che il 30 agosto 2023 ha causato cinque vittime, inizierà il prossimo 30 settembre nel tribunale di Ivrea. Fillea Cgil e Filt hanno annunciato oggi che si costituiranno parte civile. Questa mattina, presidio “Brandizzo: il lavoro chiede giustizia” in piazza Tempia a Brandizzo, dove i sindacati hanno chiesto giustizia per gli operai morti nella tragedia.

«Riconoscere le vittime come vittime del dovere»

«Il nostro pensiero va ai familiari delle vittime, in particolare alla signora Lidia Orastella, madre di Giuseppe Aversa, che oggi è stata in piazza con noi. Lotteremo affinché le vittime vengano riconosciute come vittime del dovere» – ha detto il segretario generale della Fillea Cgil Antonio Di Franco – «La priorità è dare una risposta a queste persone così come alla strage quotidiana di morti e feriti. Bisogna vietare i subappalti e puntare sulla qualificazione di impresa. Invece l’urgenza del Governo è un Decreto legge per minare la coesione sociale dividendo i ragazzi nelle scuole» ha chiuso Di Franco con una critica.

Ad aprire l’incontro della Cgil è stata la sindaca di Brandizzo, Monica Durante, che ha annunciato che anche il Comune si costituirà parte civile.

Nel presentare l’evento, Massimo Cogliandro, segretario generale della Fillea Cgil Piemonte ha posto l’accento sui familiari delle vittime, chiedendo il gratuito patrocinio per chi si trova in difficoltà economica e deve affrontare procedimenti giudiziari complessi.

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