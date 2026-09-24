Alla scuola Mazzarello di Torino le testimonianze dei sopravvissuti all’esondazione in Nepal

TORINO – «Sono passate poche settimane dall’alluvione in Nepal, dal giorno che più ha stravolto la mia vita. Oggi faccio fatica. Sento tutta la stanchezza addosso e le immagini di quel giorno tornano a essere nitide, proprio qui davanti a me. Gli occhi mi si riempiono di lacrime, mentre intorno il mondo va avanti. Quello tsunami di acqua, montagna e detriti – che ha portato via migliaia di vite – oggi si muove dentro la mia anima. Ma sono vivo. Respiro. E posso continuare a camminare in questo miracolo che è la vita». Il fotografo lucchese Stefano Lotumolo era lì, nel distretto del Rasuwa in Nepal, in quel fatidico 26 agosto, quando una valanga impressionante di acqua e fango ha devastato villaggi, città, insediamenti. È sopravvissuto «per grazia divina», ha raccontato in un’intervista a La Nazione, e il 29 settembre, alle ore 18, sarà nella biblioteca della scuola Mazzarello di Torino per raccontare questa e altre esperienze della sua vita da fotografo e viaggiatore.

Durante l’evento, aperto non solo agli studenti ma a tutta la cittadinanza, presenterà il suo nuovo libro “Sorella Acqua”, un reportage e viaggio per immagini edito da Cartman Edizioni che raccoglie dieci anni di esperienza vissuta in Tanzania con i Maasai di Mkuru. Il 50% del ricavato della vendita del libro sarà devoluto a SOS Nepal, onlus costituita nel 2015 impegnata nella costruzione di un villaggio a Kathmandu.

All’incontro parteciperà Valentina Piccinini, 37enne torinese anche lei sopravvissuta all’esondazione. Della sua esperienza in Nepal avevamo parlato qui. Modera la serata la giornalista del Messaggero Laura Pace.

Maggior info sull’evento e prenotazioni sul sito della scuola Mazzarello.

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