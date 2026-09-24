Aveva affisso un manifesto sulla sede di Fratelli d’Italia, 20enne denunciato per deturpamento a Ivrea

IVREA – deturpamento e imbrattamento di cose altrui: con queste accuse un giovane di anni è stato denunciato in stato di libertà.

Cosa è successo

Era il 31 agosto 2026 quando sulla porta d’ingresso della sede del partito politico Fratelli d’Italia, in via Nigra, è stato affisso un manifesto con la scritta: “Credi, lotta, resisti”.

Le indagini del personale del Commissariato di P.S. di Ivrea e Banchette hanno permesso di ricostruire i movimenti avvenuti la notte precedenti lungo le vie cittadine di Ivrea, fatto che ha dato un volto al presunto autore del gesto che aveva scattato una foto dopo aver affisso il manifesto.

Il medesimo, tra l’altro, quella stessa notte, era stato successivamente fermato per un controllo dagli agenti della Squadra Volante di Ivrea ancora ignari dell’affissione avvenuta. In quel caso, il ventenne era stato trovato in possesso di materiale identico a quello poi rinvenuto sulla porta d’ingresso della sede del partito.

Non è la prima volta che la sede del partito viene presa di mira: era stata oggetto di due episodi simili avvenuti a febbraio scorso e nei primi giorni di agosto. Nel primo caso erano state vergate diverse scritte sulla targa affissa al muro e sulla porta d’ingresso; nel secondo, invece, era stato prodotto un insulto sulla porta ed era stato anche apposto un adesivo con una seconda scritta. Per questi ultimi due episodi sono in corso accertamenti.

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