Lucia compie 100 anni ad Alba: festa con amici e vicini… e arriva anche il sindaco

ALBA – Ha compiuto 100 anni circondata dall’affetto della famiglia, degli amici e di tante persone conosciute nel quartiere. È la storia di Lucia Casetta, che martedì 22 settembre ha festeggiato il secolo di vita con una festa organizzata dalla figlia Delia nell’atrio del cortile condominiale di corso Piave, ad Alba, dove oggi vive.

Alla celebrazione hanno partecipato amici e amiche del quartiere e dei centri anziani comunali frequentati negli anni dalla centenaria. A portarle gli auguri della città è arrivato anche il sindaco di Alba Alberto Gatto, che ha voluto incontrarla personalmente.

Dalla sartoria di Montà alla nuova vita ad Alba

Lucia Casetta è nata a Montà il 22 settembre 1926. Nel 1952 ha sposato Pietro Casetta e nello stesso anno, insieme al marito, ha aperto un negozio di abbigliamento e altri generi, con annessa sartoria, accanto al municipio di Montà.

Un’attività portata avanti insieme per quasi quarant’anni, fino alla pensione nel 1990. Una lunga esperienza di lavoro condivisa che ha accompagnato gran parte della vita della coppia.

Nel 1999 Lucia è rimasta vedova e, a 73 anni, si è trasferita ad Alba per essere più vicina alla figlia Delia. Il cambiamento non le ha impedito di costruire una nuova rete di relazioni: negli anni è diventata una presenza assidua nei centri anziani comunali, mantenendo una vita sociale molto attiva.

A 100 anni ancora tanta voglia di stare insieme agli altri

Lucia ha due figlie, cinque nipoti e cinque pronipoti. E anche dopo aver raggiunto il traguardo dei 100 anni continua a vivere il quartiere e a coltivare le amicizie costruite ad Alba.

A ottobre tornerà a frequentare il gruppo “Oltre una certa età” di Cristo Re, che si ritrova ogni giovedì pomeriggio nelle sale adiacenti alla chiesa di Cristo Re.

Ma gli appuntamenti con gli amici non finiscono qui. Ogni pomeriggio Lucia si ritrova infatti con le persone del quartiere nell’area verde tra corso Europa e via Aldo Moro, il parco rinnovato nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale.

«È stata una gioia fare gli auguri personalmente alla signora Lucia per questo traguardo così importante – ha detto il sindaco Alberto Gatto –. I cento anni sono una storia personale e familiare fatta di ricordi, affetti, lavoro e tanti cambiamenti, ma sono anche un patrimonio per tutta la comunità».

«La vitalità con cui Lucia continua a coltivare le amicizie e a partecipare alla vita del quartiere – ha aggiunto il sindaco – è un bellissimo esempio di quanto siano importanti le relazioni e la socialità a ogni età».

Un secolo di vita, dunque, festeggiato non soltanto dalla famiglia, ma anche da quella comunità che Lucia ha saputo costruire attorno a sé dopo il trasferimento ad Alba. E che continua a frequentare, con la stessa voglia di stare insieme agli altri.

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