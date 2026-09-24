Niente blocco ai diesel euro 5 nel Nord Italia: c’è il decreto, rafforza il provvedimento già in vigore in Piemonte

PIEMONTE –Il 28 luglio il Consiglio regionale del Piemonte aveva già annunciato lo stop al blocco delle auto Euro 5 diesel. Come da normativa europea, il piano sarebbe dovuto scattare nell’ottobre di quest’anno.

Oggi, con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legge contenente misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti, il governo stabilisce che per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna le limitazioni alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 slitta di un anno, dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027. Il decreto è stato proposto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La sospensione dello stop era già in vigore in Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, quindi questo decreto va a rafforzare legislativamente i provvedimenti già adottati, mentre incide in Lombardia, dove tali misure non erano state ancora prese.

Il provvedimento interviene sul dl del 12 settembre 2023 e ne sostituisce il termine. La proroga riguarda, in particolare, le autovetture e i veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3 alimentati a diesel e classificati Euro 5. La relazione tecnica spiega che la modifica serve a riconoscere alle Regioni “una maggiore flessibilità nella definizione degli strumenti di pianificazione ambientale”, fermo restando l’obiettivo di conseguire i livelli di riduzione delle emissioni previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Nel caso della nostra regione, il nuovo Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA) approvato dalla Giunta regionale piemontese aveva infatti scongiurato il blocco al 2026 sostituendolo con una serie di misure e interventi per garantire risultati equivalenti nella riduzione delle emissioni inquinanti.

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