Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 25 settembre 2026: i numeri vincenti

La combinazione vincente è: 18 – 33 – 45 – 39 – 10 – 26

Il numero Jolly è: 89

Il numero Superstar è: 48

Il Jackpot del Superenalotto: 31.700.000 euro



I simboli estratti al Simbolotto

11 – Topi

35 – Uccello

31 – Anguria

12 – Soldato

15 – Ragazzo

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.