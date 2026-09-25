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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 25 settembre 2026: i numeri vincenti

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto

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24 minuti fa

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L’attesa è finita e la dea bendata ha di nuovo fatto il suo giro tra le ruote delle città italiane. Con la nuova estrazione del Lotto di questa sera, si rinnova l’appuntamento con la fortuna che tiene con il fiato sospeso milioni di appassionati da Nord a Sud.

Per approfondire:

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di venerdì 25 settembre 2026:

Bari:                75 – 14 – 11 – 34 – 26

Cagliari:         8 – 59 – 38 – 54 – 49

Firenze:          30 – 15 – 37 – 24 – 17

Genova:         8 – 19 – 51 – 74 – 72

Milano:          18 – 6 – 57 – 54 – 87

Napoli:           25 – 16 – 85 – 56 – 78

Palermo:        15 – 90 – 28 – 88 – 57

Roma:             53 – 18 – 40 – 4 – 64

Torino:            21 – 10 – 59 – 18 – 35

Venezia:          86 – 66 – 18 – 87 – 32

Nazionale:      18 – 36 – 79 – 49 – 16

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 25 settembre sono:

6 – 8 – 10 – 11 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 25 – 30 – 37 – 38 – 53 – 59 – 66 – 75 – 86 – 90

Numero oro: 75

Doppio oro: 75 – 14

Extra: 4 – 24 – 26 – 28 – 34 – 40 – 49 – 51 – 54 – 56 – 57 – 74 – 85 – 87 – 88

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