Il comitato Salviamo il Meisino premia con il Ruspante d’Oro gli assessori Carretta e Tresso. Il giallo della mancata inaugurazione del del Centro

Venerdì 25 settembre 2026 alle ore 11 era stato programmata l’inaugurazione ufficiale del Centro per l’Educazione Sportiva e Ambientale Meisino. Per essere precisi era stata annunciata con articoli di giornali che sono prima comparsi e poi spariti e da un annuncio sul sito della circoscrizione 7 rimasto nella cache di Google. A raccontare la programmazione dell’evento c’è anche una determina del Comune di Torino del 22 settembre per l’acquisto di attrezzature sportive in vista dell’inaugurazione.

Oggi in ogni caso e nel dubbio Il comitato Salviamo il Meisino, appresa la notizia della possibile inaugurazione, ha organizzato una colazione di benvenuto ai rappresentanti istituzionali che non si sono presentati forse perchè temevano contestazioni, da parte di comitati e cittadinanza nei giorni in cui Torino è piena di visitatori e di giornalisti per Terra Madre. Hanno anche realizzato un premio ad hoc sullo stile del Tapiro: il Ruspante d’Oro ovvero una ruspa colorata di vernice dorata …

Il comitato salviamo il Meisino scrive così sui social:

Che tutti i grandi eventi in città stiano assorbendo troppe forze dell’ordine per garantire a Sindaco e Assessori la solita ridicola scorta? Davvero non avete il coraggio di confrontarvi direttamente con l3 cittadin3? Poco male, il confronto è solo rimandato. L’unico dispiacere è non aver potuto consegnare di persona il Ruspante d’Oro (riconoscimento di caratura internazionale per l’eccellenza nella devastazione ambientale) agli Assessori: ci è toccato, vista la situazione, premiarli in contumacia. Faremo recapitare i trofei gemelli direttamente in Comune. Chissà! Magari Lo Russo avrà piacere di mostrarli a Mamdani nella sua prossima trasferta oltreoceano.

Il comunicato che annunciava l’evento

Un nuovo spazio dedicato alla promozione dello sport, della natura e della sostenibilità sta per aprire le sue porte alla cittadinanza. Il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha annunciato l’inaugurazione ufficiale del Centro per l’Educazione Sportiva e Ambientale Meisino. L’evento si terrà venerdì 25 settembre 2026 alle ore 11.00, presso l’ingresso della Scuola Villata, situato in Via Beato G. Cafasso 73. L’iniziativa si inserisce nel quadro del piano di rigenerazione urbana e sviluppo della città “Torinocambia – Il piano va veloce”. L’intervento è stato realizzato con il contributo dei fondi europei del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – M5-C2-I3.1), con il supporto dell’Unione Europea (NextGenerationEU), del Dipartimento per lo Sport e della Città di Torino, in collaborazione con il CONI. Il nuovo centro si propone come un punto di riferimento per l’educazione alle pratiche sportive e il rispetto dell’ambiente naturale, valorizzando l’area del Meisino. All’evento di inaugurazione prenderanno la parola diverse autorità locali e rappresentanti del mondo sportivo:

Domenico Carretta – Assessore allo Sport

Francesco Tresso – Assessore al Verde Pubblico

Luca Deri – Presidente della Circoscrizione 7

Stefano Fabio Mossino – Presidente del Comitato Regionale Piemonte CONI

Il racconto della vicenda di Altra Torino

Sabato scorso il sito di informazioni TorinoOggi ha comunicato che il prossimo venerdì 25 settembre alle ore 11 si svolgerà l’inaugurazione del sedicente Centro di educazione sportiva ed ambientale (sic!) fatto costruire dal Comune nel parco del Meisino con 11 milioni provenienti dal PNRR, che ha devastato la riserva naturale distruggendo prati, alberi e fauna sostituiti con piste e attrezzature sportive. Inaugurazione in pompa magna, alla presenza ovviamente del sindaco Lo Russo, degli assessori Carretta e Tresso, del presidente della Circoscrizione 7 Deri, e, si legge sulla grafica pubblicata dal sito, anche il presidente del CONI Piemonte, a cui il comune vorrebbe affidare la gestione della struttura. Cercando riscontro della notizia in rete, se ne trova l’annuncio nei risultati della ricerca su Google, con tanto di grafica e fonti, e rimando alla pagina decentramento del sito del Comune e su quella Facebook della circoscrizione 7. Ma cliccando sui rispettivi link si trova solo il messaggio che non si ha accesso al contenuto o che il contenuto è stato rimosso. Come se fosse stato pubblicato per sbaglio e quindi poi nascosto, ma non prima che Google facesse in tempo a registrarlo nella propria memoria.

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