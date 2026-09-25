La settimana a Palazzo Lascaris tra Autonomia differenziata, sviluppo del territorio e ambiente

Settimana ricca di provvedimenti a Palazzo Lascaris, con il Consiglio regionale e le Commissioni impegnati su temi strategici: dall’Autonomia differenziata alla pianificazione territoriale, fino alle relazioni internazionali.

Nella seduta di martedì, l’Aula ha approvato a maggioranza la proposta di deliberazione n. 176 sull’Autonomia differenziata. Il provvedimento recepisce i contenuti degli schemi di intesa tra lo Stato e la Regione Piemonte, definendo le competenze da trasferire e le modalità di attuazione.

Illustrando il testo in Consiglio, l’assessore all’Autonomia e agli Enti locali ha evidenziato che le richieste di autonomia riguardano la Protezione civile, le professioni e la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica.

L’attività delle Commissioni ha visto la Terza agricoltura che ha concluso l’esame della proposta di legge istitutiva della Giornata regionale del lavoratore autonomo, esprimendo a maggioranza parere favorevole. L’iniziativa punta a valorizzare il contributo di artigiani, commercianti, agricoltori e liberi professionisti allo sviluppo economico e sociale del Piemonte. La ricorrenza verrebbe celebrata il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, tradizionalmente associato al mondo del lavoro e dell’artigianato.

La Commissione Ambiente ha espresso parere favorevole a maggioranza alla proposta di delibera relativa all’utilizzo delle acque che alimentano l’impianto idroelettrico di Fenestrelle. Il provvedimento conferma l’impiego della risorsa idrica per la produzione di energia elettrica, non essendo stato rilevato un interesse pubblico prevalente per un diverso utilizzo.

Via libera a maggioranza dalla Seconda Commissione, all’aggiornamento del Piano territoriale regionale. Come spiegato dalla Giunta, il nuovo documento sostituirà integralmente il piano del 2011 e mira a rispondere ai profondi cambiamenti socioeconomici intervenuti negli ultimi anni. Tra gli obiettivi principali figurano l’attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

Infine, è stata ospitata a Palazzo Lascaris una delegazione della Bassa Slesia, importante regione produttiva della Polonia. Il gruppo guidato dal vicemaresciallo Michał Rado e dalla consigliera regionale con delega all’Agricoltura Natalia Gołąb è stato ricevuto dal presidente del Consiglio regionale Davide Nicco. Nel corso dell’incontro, il presidente Nicco ha ricordato la consolidata collaborazione tra Italia e Polonia e, in particolare, tra il Piemonte e la Bassa Slesia, sottolineando come i recenti contatti istituzionali abbiano favorito la nascita di nuove opportunità di cooperazione economica e commerciale tra i due territori.

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