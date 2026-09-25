Presentato a Terra Madre “PiemonteIS”: il nuovo marchio per l’eccellenza agroalimentare piemontese

PIEMONTE – PiemonteIS è il nuovo marchio collettivo presentato dalla Regione Piemonte durante il salone Terra Madre a Torino, all’interno dello spazio Eccellenza Piemonte.

Il nome gioca da un lato sull’orgoglio identitario piemontese (piemonteis), dall’altro guarda ai mercati internazionali (Piemonte is). L’iniziativa non introduce né un’ulteriore trafila burocratica né una nuova certificazione, ma punta a fare da cappello comune a tutele già consolidate come DOP, IGP, DOC, DOCG, biologico e PAT, garantendo al consumatore che dietro ogni confezione c’è una filiera realmente attiva e verificata sul territorio regionale.

Bongioanni: «Mancava un marchio per legare i nostri prodotti alla loro terra»

A illustrare la ratio del progetto è l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Commercio e Turismo, Paolo Bongioanni:

«Il Piemonte offre da solo un quarto delle produzioni agroalimentari a denominazione di tutta Italia: una ricchezza straordinaria. Eppure mancava un brand capace di legarle in modo immediato alla regione di provenienza, trasformando il cibo nell’apripista per la scoperta turistica del territorio. Chiunque scoprirà il marchio “PiemonteIS” nel mondo lo assocerà direttamente alla nostra terra».

Eccellenza Piemonte

Per ottenere l’autorizzazione all’uso del marchio (rilasciata a titolo gratuito tramite procedura telematica regionale con validità triennale) le imprese devono avere la sede produttiva in Piemonte e svolgervi la lavorazione sostanziale. Il sigillo è categoricamente precluso a chi produce fuori dai confini regionali o a chi si occupa unicamente di commercializzazione.

Il sistema dei controlli poggia sul principio di non duplicazione rispetto agli enti terzi già accreditati ed è suddiviso in quattro fasce di verifica, affidate operativamente al Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino.

Inoltre, il progetto si articola su due livelli visivi e funzionali:

PiemonteIS: apposto direttamente sulle etichette e sulle confezioni dei singoli prodotti certificati.

PiemonteIS – Eccellenza Piemonte: riservato alle attività istituzionali, ai canali promozionali e alla comunicazione aziendale.

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